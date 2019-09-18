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18 сентября • обновлено в 19:57
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Детям Пугачевой и Галкина – 6: что известно о роскошной жизни близняшек

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Ежегодно 18 сентября Алла Пугачева и Максим Галкин радуют подарками мечты своих детей Лизу и Гарри, поздравляя их с днем рождения.

В этом году близняшкам исполнилось 6 лет. Издание "СтарХит" предоставило данные о роскошной жизни малышей, которых балуют звездные родители.

В 2015 году Пугачева и Галкин отправили детей в один из лучших садиков Москвы под названием "Кот в сапогах". В заведении малышей обучают английскому и французскому, учат танцам, пению и хореографии. Все это стоит примерно 195 тысяч рублей на одного (75,3 тыс. грн). По утрам детей привозит няня с водителем.

Шестой день рождения Лизы и Гарри

Шестой день рождения Лизы и Гарри

instagram/elizaveta_galkinaa

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Кроме того, примадонна с супругом приставили "целую армию" помощников Лизе и Гарри, потому что у родителей не всегда есть возможность проводить с ними время. На каждого ребенка приходится по няне, которые проводят с ними время круглосуточно. Услуга приблизительно стоит 100 тысяч рублей ежемесячно (38,6 тысяч грн). Также особняк звездного семейства регулярно посещает педагог из Франции, услуги которого оцениваются в 38,6 тысяч грн.

А на день рождения близняшек ежегодно задаривают дорогими и оригинальными подарками. В первый праздник Борис Моисеев подарил детям шикарные коляски, обитые мехом шиншиллы (около миллиона рублей каждая или 387 тыс. грн). Все последующие дни рождения Лиза и Гарри получали не менее дешевые подарки.

Первая медаль Лизы по плаванию

Первая медаль Лизы по плаванию

instagram/elizaveta_galkinaa

Родители постоянно устраивают в этот день незабываемые праздники. В 2017 году они арендовали кафе, куда пригласили многочисленных друзей Лизы и Гарри. Зал превратили в джунгли, а малышей развлекали аниматоры.

В прошлом году Максим Галкин и Пугачева исполнили давнюю мечту детей – подарили им хомячков и канареек, хотя в доме животные были под запретом. А свой первый юбилей малыши отметили в фешенебельном ресторане на Рублевке в компании звезд шоу-бизнеса: Светланы Лободы, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Николая Баскова и многих других.

Праздник с детьми

Праздник с детьми

instagram

Пугачева, Галкин и Орбакайте с детьми

Пугачева, Галкин и Орбакайте с детьми

instagram /elizaveta_galkinaa

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин часто показывает фото и видео с любимыми детьми. Особенной популярностью пользуются ролики с Лизой, которая постоянно удивляет пользователей невероятными интеллектуальными способностями.

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Персоны
Алла Пугачева Максим Галкин Гарри Галкин Лиза Галкина
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес дети
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