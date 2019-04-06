Децла посмертно признали легендой: что известно

Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно был удостоен звания "Хип-хоп легенда" на церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards 2019".

Эта информация по итогам мероприятия опубликована на официальном сайте, где уточняется, что победителей выбирали зрители и жюри, в состав которого входят артисты и продюсеры.

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Награду за Децла получил отец Александр Толмацкий и мать Ирина. Мужчина написал на своей странице в Facebook, что сын покойного музыканта не смог прийти на церемонию.

"Очень жаль, что Тони не пришел получить за Кирилла эту награду. Любите друг друга. Прощайте друг друга! Не бойтесь диалога даже в самых сложных жизненных ситуациях", – отметил он.

Как сообщает "Комсомольская правда", когда ведущие Максим Галкин и Регина Тодоренко пригласили родителей музыканта на сцену, весь зал встал. Ирина Толмацкая отвернулась от сцены, сдерживая слезы. Такие же эмоции переполняли присутствующих, когда заговорил отец рэпера.

"Знаете, Бог это и есть любовь. Наверное, поэт должен умереть, чтобы быть признанным. К сожалению с нами нет нашего внука, Тони. Надеюсь он скоро появится. Спасибо большое", – сказал он.

КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

Децл умер в ночь на 3 февраля после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

Перед смертью у Толмацкого случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.

Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.

Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствовали вещества.

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