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Децла посмертно признали легендой: что известно

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Российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно был удостоен звания "Хип-хоп легенда" на церемонии вручения музыкальной премии "Жара Music Awards 2019".

Эта информация по итогам мероприятия опубликована на официальном сайте, где уточняется, что победителей выбирали зрители и жюри, в состав которого входят артисты и продюсеры.

Децл

Децл

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Награду за Децла получил отец Александр Толмацкий и мать Ирина. Мужчина написал на своей странице в Facebook, что сын покойного музыканта не смог прийти на церемонию.

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"Очень жаль, что Тони не пришел получить за Кирилла эту награду. Любите друг друга. Прощайте друг друга! Не бойтесь диалога даже в самых сложных жизненных ситуациях", – отметил он.

Как сообщает "Комсомольская правда", когда ведущие Максим Галкин и Регина Тодоренко пригласили родителей музыканта на сцену, весь зал встал. Ирина Толмацкая отвернулась от сцены, сдерживая слезы. Такие же эмоции переполняли присутствующих, когда заговорил отец рэпера.

Децла посмертно признали легендой: что известно

"Знаете, Бог это и есть любовь. Наверное, поэт должен умереть, чтобы быть признанным. К сожалению с нами нет нашего внука, Тони. Надеюсь он скоро появится. Спасибо большое", – сказал он.

Децла посмертно признали легендой: что известно

КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Децл (Кирилл Толмацкий)
Место
Россия
Теги
музыканаграда
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