Детское Евровидение-2020 не отменили из-за COVID-19: кто представит Украину на конкурсе. коллаж.

В Украине состоялся Национальный отбор на детское Евровидение 2020 года. По его результатам нашу страну на международном конкурсе представит Александр Балабанов.

Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення. По словам инсайдеров, 14-летний певец победил среди 11 участников по результатам оценки жюри и онлайн-голосования. На конкурсе он выступит с песней "Відкривай" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Украину на детском Евровидении-2020 представит Александр Балабанов (Instagram Александра Балабанова)

Как голосовали члены жюри Национального отбора:

Александр Балабанов – 4 балла;

Елена Усенко – 2 балла;

Ярослав Политов – 1 балл;

Другие участники – 0 баллов.

Участники Национального отбора на детское Евровидение-2020 от Украины. suspilne.media

Пятерка лидеров по результатам онлайн-голосования:

К слову, зрительское голосование добавляет только один балл для одного из конкурсантов.

Даниэла Шапочникова – 39,98%;

Елена Усенко – 16,61%;

Ярослав Политов – 14,27%;

Александр Балабанов – 12,6%;

Анжелина Макфарлейн – 3,6%.

Отметим, что по информации eurovision.tv, в международном конкурсе примут участие певцы из 13 стран. В 2020 году он пройдет дистанционно, а производство сценических номеров юных вокалистов будет осуществляться в странах-участницах. Прямая трансляция состоится 29 ноября из Варшавы в студии с ведущими и приглашенными звездами.

В этом году в Детском Евровидении-2020 примут следующие страны:

Беларусь

Армения

Грузия

Испания

Казахстан

Мальта

Нидерланды

Германия

Польша

Сербия

Россия

Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, между интернет-пользователями случилась перепалка из-за победы в детском Евровидение-2019 представительницы Польши Виктории Габор. В сети недовольны тем, что победила именно она, а не представительница Украины София Иванько, которая заняла на конкурсе 15-е место.

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