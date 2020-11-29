Детское Евровидение-2020: как выступил участник от Украины и кто победил

В воскресенье, 29 ноября, в Варшаве (Польша) прошел финал песенного конкурса Детское Евровидение – 2020, где выступал участник от Украины Александр Балабанов. Победителем же стала участница от Франции Валентина с песней "J'imagine".

Украинец выступил с 11-м номером с песней "Відкривай". Конкурс начался в 18:00, а голосование зрителей за конкурсантов закончилось около 19:30. Победитель же определился подсчетом баллов от телезрителей и профессионального жюри. Валентина набрала 200 баллов, а Балабанов – 106.

Детское Евровидение – 2020

Отметим, что дети не выступали живьем, на конкурсе звучали записи их выступлений. Также в отличии от взрослого Евровидения на детском разрешено поддерживать своего представителя, проголосовав на сайте конкурса.

Добавим, что из-за пандемии COVID-19 песенный конкурс проводился в смешанном режиме. Финальный концерт вели трое ведущих, но все выступления детей транслировались в записи.

Кроме Балабанова в конкурсе принимали участие представители Польши, Беларуси, Франции, Грузии, Испании, Нидерландов, Казахстана, Мальты, России и Сербии.

Александр Балабанов родился в Донецке, в после с родителями переехал в Киев. Парень занимался вокалом в школе искусств на музыкальном отделении. Юный артист уже является победителем и лауреатом множества вокальных конкурсов и фестивалей.

Отметим, что ранее 14-летний певец Александр Балабанов, презентовал клип на официальную конкурсную песню "Відкривай".

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей детского "Евровидения-2019" стала представительница Польши Виктория Габор. Позже в сети произошел скандал из-за финала детского Евровидения.