Детское Евровидение-2020: Балабанов презентовал клип на конкурсную песню. Видео

Представитель Украины на детском Евровидении 2020, 14-летний певец Александр Балабанов презентовал клип на официальную конкурсную песню "Відкривай".

Основные съемки состоялись в центре столицы и на Киевском водохранилище. В клипе изображена история героя, который переезжает в новый город и открывает его для себя благодаря девочке, которую сыграла Аугустина Тю, пишет Общественное (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Буквально за неделю до съемок мы остановились на сценарии, который положили в основу клипа. Однако он все равно оказался непростым для реализации: нас ждали два длинных съемочных дня с более чем десятью локациями, изменениями костюмов, света и т.д.", – рассказал режиссер клипа Сергей Кривошея.

Напомним, Александр Балабанов победил среди 11 участников по результатам оценки жюри и онлайн-голосования. Парень родился в Донецке. В восемь лет он переехал в Киев, где поступил в школу искусств на музыкальное отделение.

Как сообщал OBOZREVATEL, детское Евровидение в 2020 году состоится 29 ноября в Варшаве (Польша). В конкурсе примет участие 13 конкурсантов. Из-за пандемии коронавируса юные певцы выступят дистанционно в студиях своих стран.