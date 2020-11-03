Детская песенка Baby Shark стала самым популярным видео в истории YouTube: в чем ее феномен

Известный клип на детскую песню Baby Shark от южнокорейского образовательного бренда Pinkfong стал самым просматриваемым видео на YouTube.

Так, видео набрало более 7 миллиардов просмотров. Еще в апреле результат "Baby Shark" составлял 2,5 млрд. А уже через полгода просмотры выросли на 180% (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Кроме того, детский хит про акуленка обошел предыдущего лидера, клип на латино-хит Despacito.

Рекорд Despacito упал, и акулы продолжают наращивать преимущество. Сейчас у прошлого самого популярного видео 7.038 млрд просмотров, а у Baby Shark – 7.049 млрд (на момент публикации новости).

Отметим, что ролик "Baby Shark" был опубликован на видеохостинге в июне 2016 года. Его создал образовательный южнокорейский бренд Pinkfong. Кто именно написал эти заразные строчки – неизвестно. Песня стала невероятно популярной после того, как ее исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн.

Позже Baby Shark получила свои фирменные "рыбные" танцевальные движения от Pinkfong. И уже тогда ролик разошелся сначала в Юго-Восточной Азии, а затем в США и Европе.

"В научных кругах такой феномен называют "мозговой чесоткой". Это когда мелодия прокручивается в голове неоднократно, зачастую даже против воли человека", – заявил психолог Евгений Фомин, пишет 360tv.ru

Он добавил, что музыка действует на слуховую зону коры головного мозга. При этом имеет значение структура композиции, ее способность удивлять. Это может быть сама мелодия, ее слова, ритмичность, невербальный контекст или запоминаемость.

Все это влияет на то, как человек "залипает" на мелодии. Причем если это воздействие было оказано на одного человека и он начинает воспроизводить песню, то на окружающих будет оказан тот же самый эффект. Это и есть феномен вирусных песен.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван список сериалов, которые можно посмотреть в ноябре.