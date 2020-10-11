Дети Зеленского чувствуют давление, – владелица Новопечерской школы

Кирилл Лютый Люди 01:37, 12.10.2020

Дети президента Владимира Зеленского Александра и Кирилл чувствуют давление в школе из-за должности своего отца.

Об этом рассказала владелица киевской Новопечерской школы Зоя Литвин в программе "Світське життя".

По ее словам, дети Зеленского не могут себе позволить "полноценно быть детьми", поскольку даже опоздать в школу или забыть надеть галстук – недопустимо для них.

То, что в школе учатся дети из публичных семей, по словам Литвин, в коллективе якобы не ощущается.

Напомним, 7-летний Кирилл пошел в первый класс в 2019 году, а Александре – 12 лет.

Как писал OBOZREVATEL, минувшей зимой президента Украины Владимира Зеленского заметили в одном из магазинов сети Planet Toys в Киеве, когда он покупал сыну игрушку за 9 тысяч гривен.

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