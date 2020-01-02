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2 января • обновлено в 16:31
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"Дети, учите украинский": у Зеленского высмеяли "Интер" за любовь к России

3.6т
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В последнем выпуске "Лиги Смеха", которая является проектом компании "Квартал 95", высмеяли телеканал "Интер".

Видео появилось на YouTube-канале шоу. По сюжету сценки, Украина стала самой могущественной страной в мире и в Лондоне детям преподают украинский. Однако ученикам он дается с трудом.

"Дети, учите украинский": у Зеленского высмеяли "Интер" за любовь к России
"Дети, учите украинский": у Зеленского высмеяли "Интер" за любовь к России

"Дети, учите украинский язык. Сейчас все инструкции на украинском языке. Украинский язык нужен каждому жителю планеты, кроме ведущих на Интере", – пошутил один из актеров, который играл роль учительницы.

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"Я вам напоминаю, что победитель Олимпиады по украинскому языку сможет летом поехать на Закарпатье. А это ваш шанс вырваться отсюда!", – добавил актер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новогоднюю ночь на российском "Голубом огоньке" унизили президента Украины Владимира Зеленского.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
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