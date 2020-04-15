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15 апреля • обновлено в 13:04
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Дети Пугачевой довели ее до слез в день рождения: в чем причина

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Российская певица Алла Пугачева, которая сегодня, 15 апреля, отмечает свой день рождения, расплакалась с самого утра из-за детей – 6-летних Лизы и Гарри.

Так, видео с примадонной поделился на своей странице в Instagram телеведущий Максим Галкин.

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Instagram @maxgalkinru

В частности, на ролике шоумен показал, как проходило утро именинницы, которой исполнился 71 год. В кадре видно, как Пугачева спускается на кухню, где ее уже ждут Лиза и Гарри. Дети держат в руках воздушные шары, а за спиной – букеты.

В тот момент, когда примадонна входит в комнату, Лиза и Гарри начинают читать стихи. Пугачева с трудом сдерживала эмоции, а затем расплакалась, услышав трогательные поздравление детей. Затем близнецы вручили Пугачевой цветы и предложили задуть свечи на праздничном торте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что росСМИ выяснили, сколько Алла Пугачева и Максим Галкин тратят на воспитание своих детей.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Максим Галкин Гарри Галкин Лиза Галкина Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новости России
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