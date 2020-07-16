Дети-музыканты выступили в поддержку фигурантов дела Шеремета. Мощное видео
Ученики и преподаватели киевской "Рок Школы" записали видеоролик под названием "Правда сильнее лжи" в поддержку фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
Видео опубликовали на YouTube-канале "Рок Школы", сопроводив его хэштегами #FreeRiff, #FreeDugar, #freeYuliaKuzmenko. Отметим, один из подозреваемых в убийстве Шеремета – Андрей Антоненко (Riffmaster) был преподавателем в этой школе (смотрите видео в конце новости).
"В поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь. Украиноязычная версия песни Rival Sons – Shooting Stars в исполнении учеников и преподавателей музыкальной школы Rock School. В сложные времена приходится отстаивать простые истины, но мы точно знаем, что правда победит, потому что она – сильнее", – подписали авторы ролик.
Напомним, киевский апелляционный суд до 23 июля оставил под стражей подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко. При этом третьему обвиняемому – Яне Дугарь – меру пресечения смягчили.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.