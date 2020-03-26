Дети Киркорова опозорили певца из-за Пугачевой: что случилось

Дети российского певца Филиппа Киркорова 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин не знают, кого на российской эстраде называют примадонной.

Это выяснилось во время четвертого выпуска шоу "Маска" на канале НТВ.

Филипп Киркоров с детьми gordonua.com

Так, дети артиста появились на шоу вместе со звездным отцом. После выступления замаскированного под волка участника Киркоров начал спрашивать у Аллы-Виктории и Мартина, кто же находится под костюмом.

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы eg.ru

Кроме того, Киркоров поинтересовался у детей, знают ли они, кто такая примадонна. Однако вопрос поставил Аллу-Викторию и Мартина в тупик и звездные наследники лишь пожали плечами.

"Вам не стыдно, дети мои? Кто у нас Примадонна? У нас на эстраде Примадонна – это Алла Пугачева", – ответил Киркоров на молчание детей.

Филипп Киркоров с детьми rambler.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети был опубликован неожиданный снимок, на котором российский певец Филипп Киркоров нежно обнимает и держит за грудь Аллу Пугачеву во время одного из мероприятий.

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