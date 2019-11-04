"Детей рожайте!" Каменских и Потап взбудоражили сеть совместным фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть совместным снимком со своим мужем рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (Потап). На фото пара позировала в бассейне.
Пользователи сети отметили, что супруги выглядят очень счастливыми. Фото Каменских разместила на своей странице в Instagram.
instagram.com/kamenskux
"У вас там медовый год?", "Класс! Сексуально", "Сладкая парочка. Любви вам вечной!", "Обожаю вас! Классная творческая пара", "Так, так, так, одна на двоих... Мы все поняли", "Детей рожайте, бездельники!", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого молодожены отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
После этого Каменских заподозрили в беременности, хотя она призналась, что откормилась во время медового месяца.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся