"Детей рожайте!" Каменских и Потап взбудоражили сеть совместным фото

Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть совместным снимком со своим мужем рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (Потап). На фото пара позировала в бассейне.

Пользователи сети отметили, что супруги выглядят очень счастливыми. Фото Каменских разместила на своей странице в Instagram.

instagram.com/kamenskux

"У вас там медовый год?", "Класс! Сексуально", "Сладкая парочка. Любви вам вечной!", "Обожаю вас! Классная творческая пара", "Так, так, так, одна на двоих... Мы все поняли", "Детей рожайте, бездельники!", - пишут в сети.

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