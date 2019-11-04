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4 ноября • обновлено в 11:03
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"Детей рожайте!" Каменских и Потап взбудоражили сеть совместным фото

1.8т Читать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских (NK) взбудоражила сеть совместным снимком со своим мужем рэпером и продюсером Алексеем Потапенко (Потап). На фото пара позировала в бассейне.

Пользователи сети отметили, что супруги выглядят очень счастливыми. Фото Каменских разместила на своей странице в Instagram.

"Детей рожайте!" Каменских и Потап взбудоражили сеть совместным фото

instagram.com/kamenskux

Новости
"Дикая штучка!" Каменских вызвала ажиотаж соблазнительным фото в купальнике

"У вас там медовый год?", "Класс! Сексуально", "Сладкая парочка. Любви вам вечной!", "Обожаю вас! Классная творческая пара", "Так, так, так, одна на двоих... Мы все поняли", "Детей рожайте, бездельники!", - пишут в сети.

"Детей рожайте!" Каменских и Потап взбудоражили сеть совместным фото
"Детей рожайте!" Каменских и Потап взбудоражили сеть совместным фото
"Детей рожайте!" Каменских и Потап взбудоражили сеть совместным фото
"Детей рожайте!" Каменских и Потап взбудоражили сеть совместным фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап) Настя Каменских (NK)
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