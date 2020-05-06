"Детей надо было заводить": Варнава впервые рассказала о тяжелом разрыве с возлюбленным

Российская актриса Екатерина Варнава призналась, что рассталась со своим возлюбленным Константином, с которым была в отношениях шесть лет.

Об этом артистка рассказала в интервью Ксении Собчак для YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Екатерина Варнава с возлюбленным Instagram @kativarnava

Так, как стало известно, Екатерина и Константин разошлись еще год назад. Однако свой разрыв пара не афишировала.

"Мы с Константином разошлись. При этом, мы в хороших отношениях. Мы общаемся, дружим. Но я думаю, что настал такой период, когда и мне, и ему пора двигаться дальше. Это не измена, это не из-за того, что я встретила какого-то другого человека или он. Хотя, мне кажется, что так расстаться было бы проще. Потому что мы расставались тяжело. И в какой-то момент я поняла, что ничего не двигается. Свадьба уже была не нужна в этих отношениях, она ничего не изменит. Детей надо было заводить раньше. Просто в какой-то момент отношения из страстных переросли в родственные", – признается Варнава.

Екатерина Варнава с возлюбленным Instagram @kativarnava

"Вызвать на разговор была моя инициатива. Я в один момент поняла, что мы просто живем на одной территории", – добавила актриса.

Екатерина Варнава с возлюбленным Instagram @kativarnava

Екатерина Варнава с возлюбленным Instagram @kativarnava

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Екатерина Варнава высказалась о запрете въезда в Украину и концертах в Крыму.