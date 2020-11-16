"Измены" и ссора с Меган Маркл: самые громкие скандалы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

16 ноября 2010 года принц Уильям объявил о помолвке с Кейт Миддлтон. Сегодня этому событию –10 лет. Однако, семейная жизнь королевской четы – это не только рождение чудесных детей, светские рауты и королевские обязанности. Это также ссоры, скандалы и публичные "проколы".

Об "изменах" принца Уильяма, нарушении этикета на свадьбе, ссоре с Меган Маркл и других скандалах в семье герцогов Кембриджских рассказывает OBOZREVATEL.

Скандал на свадьбе

Первый скандал королевской четы прогремел сразу же на свадьбе. К торжеству готовились особенно тщательно, ведь это было первое бракосочетание за почти десять лет! Положение усугубляло и то, что принц Уильям постоянно переносил свадьбу, сомневаясь в своей готовности жениться.

Однако, звезды сошлись и 29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, но долгожданное торжество омрачило нарушение этикета, которое чуть не стало скандалом. Дело в том, что будущая герцогиня Кембриджская забыла поприветствовать королеву поклоном и реверансом.

Такое грубое нарушение не прошло мимо королевы, она осталась недовольна произошедшим, поэтому все следующие мероприятия принц Уильям и Кейт Миддлтон находились под неусыпным вниманием Елизаветы II. Кстати, на свадьбе отличился и жених – принц Уильям просил стать своим свидетелем принца Гарри, что неприемлемо.

Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма amomama.com

Икона стиля в вызывающих нарядах

Кейт Миддлтон еще до свадьбы заслужила если не титул герцогини, то уж точно – принцессы зрительских симпатий! Настолько англичанам нравилась простая укладка и сдержанный макияж монаршей особы, а особо ретивые поклонники пытались повторять удачные образы.

Однако, вместе со званием образца элегантности, поначалу наряды Миддлтон вызывали одновременно и восторг, и смятение. Все потому, что любовь к летящим платьям сыграла с герцогиней злую шутку: неоднократно подол развивался на ветру, открывая то, что не нужно. Один из таких курьезных случаев произошел с Миддлтон во время визита в Нью-Дели. Для посещения монумента Ворота Индии герцогиня выбрала белое платье с разлетающейся юбкой. Разумеется, при каждом порыве ветра подол поднимался вверх, вгоняя в краску всех присутствующих.

Кроме того, Миддлтон неоднократно критиковали за слишком глубокое декольте, за слишком откровенные разрезы на платьях, но тем не менее – она продолжает экспериментировать.

Конфуз с платьем Кейт Миддлтон www.girlscv.com

Обнаженные фото

Вот этот скандал был, пожалуй, самым громким среди всех, что случались в жизни королевской семьи. В 2012 Уильям и Кейт отправились отдыхать на частную виллу во Францию. Здесь, в момент, когда супруги загорали у бассейна, журналистам удалось заснять герцогиню топлес. Снимки облетели весь мир, а в Букингемском дворце вызвали громкое возмущение. Прежде всего, королевская семья заявила, что подобные фото – это нарушение личного пространства монаршей четы и подали в суд на издание.

Однако, после главный редактор этого журнала всячески отрицала свою вину:

"Не стоит драматизировать из-за этих фотографий. Реакция на них немного несоразмерна. Что читатель может увидеть на обложке нашего журнала? Молодая пара, они влюблены, они прекрасны. Она — принцесса XXI века. Она выходит на балкон особняка топлес, как появляются на пляжах южной Франции тысячи девушек со всего мира. Ее можно увидеть с шоссе, проходящего совсем неподалеку, по которому ездят сотни машин. Ее видно даже с улицы", — заявила главный редактор Лорен Пие.

Суд длился шесть лет и в итоге, французскому изданию пришлось признать, что снимки являются вмешательством в личную жизнь. В Британии данные фото не распространялись, поскольку там действует запрет на преследование журналистами членов королевской семьи. Введен он был после смерти принцессы Дианы, погибшей частично по вине папарацци.

Кейт Миддлтон, скандальные фото из журнала photoofnude.com

Измены принца Уильяма

Буквально спустя два года после свадьбы Кейт и Уильяма, общественность заговорила о том, что королевский супруг изменяет своей жене. В то время Кейт находилась в декрете за сыном – принцем Джорджем, поэтому все королевские обязанности были на плечах главы семейства. Именно неожиданная свобода, по слухам, опьянила Уильяма. Правда, тогда эти сплетни не нашли подтверждения.

Но в 2017 в семье развернулась настоящая драма. Тогда принц Уильям улетел вместе с друзьями в Швейцарию, оставив беременную Кейт в Англии и проигнорировав ряд важных мероприятий, на которых должен был присутствовать. В процессе поездки в компании Уильяма развлекались девушки. Чаще всего СМИ "ловили" принца вместе с моделью Софи Тейлор, которая якобы, сразу приглянулась британскому наследнику престола.

Вернувшись из Швейцарии, Уильям вновь принялся выполнять свои обязанности, в семье воцарился мир, Кейт родила третьего ребенка, но тем не менее, Софи Тейлор британская пресса все еще называет "разлучницей".

принц Уильям и Софи Тейлор www.obozrevatel.com

Ссора с Меган Маркл

Практически сразу после того, как принц Гарри представил миру свою невесту – американскую актрису Меган Маркл, в СМИ появились сведения о том, что две королевские невестки не ладят между собой. Якобы, герцогиня Кембриджская не одобрила выбор принца Гарри.

Хотя сведения о конфликте неоднократно опровергали и даже угрожали судом, в прессу то и дело просачивалась информация о напряженных отношениях Кейт и Меган. Так, вследствие конфликта Маркл отказалась жить в Кенсингтонском дворце, переехав вместе с супругом во Фрогмор-коттедж. Кроме того, Рождество 2018 года братья впервые отмечали не вместе, что только подогрело слухи о конфликте. И хотя 26 декабря 2018 Кейт и Меган демонстрировали на публике доброжелательность и вели себя достаточно мило, все же СМИ в это не поверили, решив, что подобное поведение – просто дань приличиям.

Уже после рождения Арчи Харрисона, герцоги Сассекские отказались далее исполнять королевские обязанности, вышли из состава членов королевской семьи, оставив лишь титулы герцогов. После этого пара вообще уехала в США и живут как частные лица. Подобное стремительное удаление связывают также с конфликтом, который возник между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, но как знать, ведь слухами земля полнится!

Кейт Миддлтон и Меган Маркл на Рождество www.allwomen.ru

И снова измена: почему Кейт Миддлтон поругалась с лучшей подругой

Долгое время семья герцогов Кембриджских дружила с семьей маркизы Холмондлейской Роуз Ханбери. Ранее две монаршие семьи часто проводили вместе время, посещали мероприятия и свадьбы, но вскоре дружба расстроилась.

В СМИ сообщили, что принц Уильям изменил Кейт Миддлтон с ее подругой Роуз, при этом, мужчина попытался все замять, но у него не вышло – Кейт настояла, чтобы Ханбери больше не появлялась на мероприятиях. Однако, этот скандал в Букингемском дворце, равно как и все другие, никто не комментирует, а адвокаты готовятся подавать в суд. В который раз.

Любовный треугольник в королевской семье super.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что платье Кейт Миддлтон, в котором она ходила пить пиво, признали нарядом десятилетия.