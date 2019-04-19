"Дешевый бред": сеть разгромила Лободу из-за плагиата

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, обвинили в плагиате. Так, артистка опубликовала отрывок из своего клипа, в котором она танцует и раздевается.

На видео, которое Лобода разместила на своей странице в социальной сети Instagram, она сняла с себя не только одежду, но и кожу. Фолловеры певицы заявили, что она украла идею у Робби Уильямса.

"Ужас", "Света, что за стриптиз?", "Ради денег и славы люди готовы на все. Куда катится мир? Это же будут смотреть ваши дети", "Как-то не огонь этот клип. Ужас", "Робби Уильямса не хватает", "Что за дешевый бред?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лобода опубликовала серию откровенных фото, на которых запечатлена полностью обнаженной, из-за чего попала под шквал критики.

Поклонников также разозлил пафос, с которым певица представляет себя публике. Ей напомнили о "звездной болезни" и короне, которая жмет.

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