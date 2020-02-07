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8 февраля • обновлено в 07:41
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"Дешевые понты": Осадчая разозлила украинцев дорогим авто

12.2т
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Украинская телеведущая Катя Осадчая нарвалась на критику в сети из-за фотографии с дорогим автомобилем Jaguar XJ.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала новый снимок, на котором позирует около собственной машины.

Катя Осадчая

Катя Осадчая

Instagram @kosadcha

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"Мой конь Jaguar после первого ТО и счастливая я, что все прошло быстро, профессионально, без очередей и лишних хлопот", – такой подписью сопроводила снимок Осадчая.

Примечательно, что в комментариях многие пользователи раскритиковали фотографию телеведущей. В частности, поклонников смутила демонстрация роскоши на публику:

"Дешевые понты. Была лучшего мнения о вас. Кому это интересно?", "Главное, что всем классно, война не у них", "Денег хватило на ТО".

"Дешевые понты": Осадчая разозлила украинцев дорогим авто
"Дешевые понты": Осадчая разозлила украинцев дорогим авто
"Дешевые понты": Осадчая разозлила украинцев дорогим авто
"Дешевые понты": Осадчая разозлила украинцев дорогим авто
"Дешевые понты": Осадчая разозлила украинцев дорогим авто

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Катя Осадчая высказалась об украинцах после захвата моста в Киеве.

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Автор
Анна Михно
Персона
Катя Осадчая
Место
Украина
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что то совсем она старая и страшная стала(
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вчера же была новость, что украинцы выбирают между Теслой и Ниссаном, а теперь они же негодуют на какой-то дешёвый Ягуар.
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