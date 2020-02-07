"Дешевые понты": Осадчая разозлила украинцев дорогим авто

Украинская телеведущая Катя Осадчая нарвалась на критику в сети из-за фотографии с дорогим автомобилем Jaguar XJ.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала новый снимок, на котором позирует около собственной машины.

Катя Осадчая Instagram @kosadcha

"Мой конь Jaguar после первого ТО и счастливая я, что все прошло быстро, профессионально, без очередей и лишних хлопот", – такой подписью сопроводила снимок Осадчая.

Примечательно, что в комментариях многие пользователи раскритиковали фотографию телеведущей. В частности, поклонников смутила демонстрация роскоши на публику:

"Дешевые понты. Была лучшего мнения о вас. Кому это интересно?", "Главное, что всем классно, война не у них", "Денег хватило на ТО".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Катя Осадчая высказалась об украинцах после захвата моста в Киеве.

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