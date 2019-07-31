"Дешевая порнушка!" Киркоров и Варнава пошло опозорились на вечеринке

Российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров отличился пошлой выходкой с юмористкой и телеведущей Екатериной Варнавой.

Певец и ведущая стали гостями на юбилее композитора Игоря Крутого, который проходил в Турции. 52-летний Киркоров на личной странице в Instagram опубликовал вульгарное видео с Варнавой с вечеринки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте новость до конца).

На нем Филипп развязно целовался с 34-летней Варнавой, также звезды демонстрировали неприличный жесты.

Киркоров и Варнава Instagram @fkirkorov

На недвусмысленные движения и намеки артистов пользователи сети отреагировали гневно. Фолловеры подчеркнули, что артисты их разочаровали и сравнили их поведение со сценой "дешевого порно".

Киркоров Instagram @fkirkorov

"Это уже перебор. Не ожидала! Развратно, тупо и несмешно..." – возмутились поклонники.

"Фу! Как в дешевой порнушке. Нужно вести себя более прилично, вы же взрослые люди", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля Игорь Крутой отпраздновал свое 65-летие. По случаю праздника Крутой закатил роскошную вечеринку в элитном отеле Турции.

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