"Дешевая порнушка!" Киркоров и Варнава пошло опозорились на вечеринке

Российский артист, поп-король эстрады Филипп Киркоров отличился пошлой выходкой с юмористкой и телеведущей Екатериной Варнавой.
Певец и ведущая стали гостями на юбилее композитора Игоря Крутого, который проходил в Турции. 52-летний Киркоров на личной странице в Instagram опубликовал вульгарное видео с Варнавой с вечеринки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте новость до конца).
На нем Филипп развязно целовался с 34-летней Варнавой, также звезды демонстрировали неприличный жесты.
Киркоров и Варнава
Instagram @fkirkorov
На недвусмысленные движения и намеки артистов пользователи сети отреагировали гневно. Фолловеры подчеркнули, что артисты их разочаровали и сравнили их поведение со сценой "дешевого порно".
Киркоров
Instagram @fkirkorov
"Это уже перебор. Не ожидала! Развратно, тупо и несмешно..." – возмутились поклонники.
"Фу! Как в дешевой порнушке. Нужно вести себя более прилично, вы же взрослые люди", – добавили другие.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля Игорь Крутой отпраздновал свое 65-летие. По случаю праздника Крутой закатил роскошную вечеринку в элитном отеле Турции.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.