"Держим кулаки": появились свежие данные о состоянии Началовой

Российская певица и телеведущая Юлия Началова, которая пребывает в коме, начала постепенно восстанавливаться.

Об этом рассказала ее представитель Анна Исаева на своей странице в Instagram, уточнив, что звезда до сих пор находится в реанимации.

По словам менеджера Началовой, ей поступили свежие новости из больницы. Медики говорят, что состояние певицы немного улучшилось.

Юлия Началова Instagram

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"Случайный знак. Кто-то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам. Поздравить их с началом учебного года, спасибо за это тысячу раз! И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая", – рассказала Исаева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.

Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.

Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.

Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя.

Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.

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