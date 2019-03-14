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СпортLady

/Люди

"Держим кулаки": появились свежие данные о состоянии Началовой

3.3тЧитать материал на украинском

Российская певица и телеведущая Юлия Началова, которая пребывает в коме, начала постепенно восстанавливаться.

Об этом рассказала ее представитель Анна Исаева на своей странице в Instagram, уточнив, что звезда до сих пор находится в реанимации.

По словам менеджера Началовой, ей поступили свежие новости из больницы. Медики говорят, что состояние певицы немного улучшилось.

Юлия Началова

Юлия Началова

Instagram

Новости
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"Случайный знак. Кто-то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам. Поздравить их с началом учебного года, спасибо за это тысячу раз! И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть-чуть лучше! На один шажок лучше, чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая", – рассказала Исаева.

Случайный знак. Кто то кликнул этот пост, который я делала 1 сентября, когда моя Юля приезжала в лицей к моим деткам . Поздравить их с началом учебного года, спасибо за это тысячу раз! И в это время я получила новую информацию из больницы о том, что ей чуть чуть лучше!!! На один шажок лучше чем было! Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается. Дай Бог ей, моей девочке! Мы держим кулаки! Мы ждем ее. Она лучшая.

Допис, поширений Исаева Анна (@isaeva.anya)

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Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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