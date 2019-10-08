"Папочка шестерых!": депутат из "Слуги народа" снова стал отцом

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия снова стал отцом. Так, у него родилась двойня.

Мужчина женат второй раз и теперь является отцом шестерых детей. О пополнении в семье депутата сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети Facebook.

Давид Арахамия

"И Давид Арахамия с рождением двойни! Теперь он папа шестерых", - написала Мендель.

Отметим, что у Арахамии уже есть четверо детей.

facebook.com: Viktoriya Arakhamia

facebook.com: Viktoriya Arakhamia

Как ранее писал OBOZREVATEL, Давид Арахамия предложил коллеге по партии Александру Дубинскому продать свои автомобили, чтобы погасить долги Украины перед МВФ.

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