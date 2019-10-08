"Папочка шестерых!": депутат из "Слуги народа" снова стал отцом

Глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия снова стал отцом. Так, у него родилась двойня.
Мужчина женат второй раз и теперь является отцом шестерых детей. О пополнении в семье депутата сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети Facebook.
Давид Арахамия
"И Давид Арахамия с рождением двойни! Теперь он папа шестерых", - написала Мендель.
Отметим, что у Арахамии уже есть четверо детей.
facebook.com: Viktoriya Arakhamia
facebook.com: Viktoriya Arakhamia
Как ранее писал OBOZREVATEL, Давид Арахамия предложил коллеге по партии Александру Дубинскому продать свои автомобили, чтобы погасить долги Украины перед МВФ.
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