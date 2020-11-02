Деппа признали виновным в избиении Эмбер Херд: актер проиграл первый суд

Высокий суд Лондона отклонил иск американского актера Джонни Деппа по делу о клевете против британского таблоида The Sun. Издание утверждало, что артист избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд.

Об этом сообщает Daily Mail. По словам инсайдеров, в решении суда сказано, что опубликованная таблоидом информация, в которой они ссылались на показания Херд, соответствует действительности. Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.

Отмечается, что судебное разбирательство прошло в Лондоне летом. Херд выступала на заседаниях как свидетель со стороны The Sun. Она рассказала о 14 случаях, когда подвергалась физическому и психологическому насилию со стороны Деппа. Суд подтвердил 12 случаев насилия. Еще два обвинения были отклонены.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Герд поженились 2015 года. Брак продлился всего 15 месяцев, а инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни она поделилась с британским таблоидом The Sun. Именно его публикация, где утверждалось, что Депп бил жену, стала поводом для иска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Джонни Деппа разоблачили экс-жену актера Эмбер Херд в сексе втроем с Илоном Маском и моделью Карой Делевинь. На очередном заседании была обнародована личная переписка актрисы и гендиректора SpaceX Илона Маска. Бизнесмен предлагал организовать "круглосуточную охрану" для Херд после ее разрыва с Джонни Деппом.