Депп, Питт и Бекхэм: самые сексуальные мужчины мира за 20 лет

Брэд Питт, Джонни Депп, Дэвид Бэкхем и другие знаменитости получили титул Самого сексуального мужчины из ныне живущих по версии журнала People.

Американский журнал People ежегодно публикует список самых красивых и сексуальных людей мира среди звезд мирового шоу-бизнеса и спорта. OBOZREVATEL собрал подборку главных красавчиков за последние 20 лет, которые способны одним взглядом завоевать сердце любой дамы.

1. Брэд Питт, 2000

Сейчас красавчику уже 56 лет, он разведен и имеет шестерых детей от Анджелины Джоли (троих они усыновили). За плечами актера – множество главных ролей, премия "Оскар" за фильм "12 лет рабства" и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде".

Брэд Питт. ertir.com

2. Джонни Депп, 2003 и 2009

Звезда "Пиратов Карибского моря" дважды был лицом журнала People. И это неудивительно – его харизме и яркой запоминающейся внешности можно только позавидовать. У него тоже есть "Оскар" и множество других кинонаград. Но в последние годы карьера Деппа пошла на спад. Этому поспособствовал скандал с экс-супругой Эмбер Херд.

Джонни Депп. thedailystar.net

3. Мэттью Макконахи, 2005

Американский актер и режиссер стал известным после фильмов "Время убивать" и "Как отделаться от парня за 10 дней". Чего только стоит его актерская игра в сериале "Настоящий детектив" – многие девушки обожают его именно за Макконахи.

Мэттью Макконахи. sqope.ru

4. Мэтт Дэймон, 2007

Актеру в октябре 2020 года исполнилось уже 50 лет. Известность пришла к нему вскоре после выхода "Умницы Уилл Хантинг", "Спасти Рядового Райана" и "Одиннадцать друзей Оушена".

Мэтт Дэймон. veggiepeople.org

5. Райан Рейнольдс, 2010

Канадский актер прославился на весь мир благодаря ролям в романтической комедии "Предложение", в ситкоме "Два парня, девушка и пиццерия", а также в фильмах "Просто друзья", "Король вечеринок", "Ужас Амитивилля", "Люди Икс: Начало" и других.

Райан Рейнольдс. Instagram Райана Рейнольдса

6. Ченнинг Татум, 2012

Актер обрел всемирную популярность после выхода комедии "Мачо и ботан". Тогда же, в 2012-м, Татум попал на обложку журнала People как самый сексуальный мужчина из ныне живущих.

Ченнинг Татум. Instagram Ченнинга Татума

7. Дэвид Бекхэм, 2015

Сердце известного английского футболиста занято уже более 20 лет. Избранницей Дэвида стала Виктория, с которой они женаты с 1999 года. Однако, семейное положение Бекхэма не помешало ему в 2015 попасть на обложку журнала и получить громкий титул.

Дэвид Бекхэм. Instagram Дэвида Бекхэма

8. Дуэйн Джонсон, 2016

Дуэйн Джонсон не просто так получил прозвище "Скала". Его рост составляет 1,96 м, а объем мышц заставит содрогнуться любого экранного злодея. Однако, Джонсон не только работает актером, но и в WWE (компании, которая проводит мероприятия по реслингу), выступая на бренде Raw. С 2019 года сердце Скалы занято. Актер женился на Лорен Хашиан.

Дуэйн Джонсон. Instagram Дуэйна Джонсона

9. Идрис Эльба, 2018

Британский актер кино Идрис Эльба наиболее известный по фильмам "Однажды в апреле", "Жатва", "Тор", "Прометей". Он, как и Дуэйн Джонсон, к огромному сожалению поклонниц, женился в прошлом году.

Идрис Эльба. pre-party.com.ua

10. Майкл Б. Джордан, 2020

Самым сексуальным мужчиной 2020 года стал протагонист фильма "Черная пантера". Интересно, что журнал People отдал ему титул из-за его любви к аниме, шахматам, рыбалке и склонности поливать пиццу медом. Именно эти его страсти жури сочли наиболее сексуальными.

Майкл Б. Джордан. Instagram Майкла Б. Джордана

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