Депп, Питт и Бекхэм: самые сексуальные мужчины мира за 20 лет

Брэд Питт, Джонни Депп, Дэвид Бэкхем и другие знаменитости получили титул Самого сексуального мужчины из ныне живущих по версии журнала People.

Американский журнал People ежегодно публикует список самых красивых и сексуальных людей мира среди звезд мирового шоу-бизнеса и спорта. OBOZREVATEL собрал подборку главных красавчиков за последние 20 лет, которые способны одним взглядом завоевать сердце любой дамы.

1. Брэд Питт, 2000

Сейчас красавчику уже 56 лет, он разведен и имеет шестерых детей от Анджелины Джоли (троих они усыновили). За плечами актера – множество главных ролей, премия "Оскар" за фильм "12 лет рабства" и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде".

2. Джонни Депп, 2003 и 2009

Звезда "Пиратов Карибского моря" дважды был лицом журнала People. И это неудивительно – его харизме и яркой запоминающейся внешности можно только позавидовать. У него тоже есть "Оскар" и множество других кинонаград. Но в последние годы карьера Деппа пошла на спад. Этому поспособствовал скандал с экс-супругой Эмбер Херд.

3. Мэттью Макконахи, 2005

Американский актер и режиссер стал известным после фильмов "Время убивать" и "Как отделаться от парня за 10 дней". Чего только стоит его актерская игра в сериале "Настоящий детектив" – многие девушки обожают его именно за Макконахи.

4. Мэтт Дэймон, 2007

Актеру в октябре 2020 года исполнилось уже 50 лет. Известность пришла к нему вскоре после выхода "Умницы Уилл Хантинг", "Спасти Рядового Райана" и "Одиннадцать друзей Оушена".

5. Райан Рейнольдс, 2010

Канадский актер прославился на весь мир благодаря ролям в романтической комедии "Предложение", в ситкоме "Два парня, девушка и пиццерия", а также в фильмах "Просто друзья", "Король вечеринок", "Ужас Амитивилля", "Люди Икс: Начало" и других.

6. Ченнинг Татум, 2012

Актер обрел всемирную популярность после выхода комедии "Мачо и ботан". Тогда же, в 2012-м, Татум попал на обложку журнала People как самый сексуальный мужчина из ныне живущих.

7. Дэвид Бекхэм, 2015

Сердце известного английского футболиста занято уже более 20 лет. Избранницей Дэвида стала Виктория, с которой они женаты с 1999 года. Однако, семейное положение Бекхэма не помешало ему в 2015 попасть на обложку журнала и получить громкий титул.

8. Дуэйн Джонсон, 2016

Дуэйн Джонсон не просто так получил прозвище "Скала". Его рост составляет 1,96 м, а объем мышц заставит содрогнуться любого экранного злодея. Однако, Джонсон не только работает актером, но и в WWE (компании, которая проводит мероприятия по реслингу), выступая на бренде Raw. С 2019 года сердце Скалы занято. Актер женился на Лорен Хашиан.

9. Идрис Эльба, 2018

Британский актер кино Идрис Эльба наиболее известный по фильмам "Однажды в апреле", "Жатва", "Тор", "Прометей". Он, как и Дуэйн Джонсон, к огромному сожалению поклонниц, женился в прошлом году.

10. Майкл Б. Джордан, 2020

Самым сексуальным мужчиной 2020 года стал протагонист фильма "Черная пантера". Интересно, что журнал People отдал ему титул из-за его любви к аниме, шахматам, рыбалке и склонности поливать пиццу медом. Именно эти его страсти жури сочли наиболее сексуальными.

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