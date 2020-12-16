Депп, Кассель и другие дочери знаменитостей, завоевавшие журналы и подиумы: горячие фото

Стремительный взлет карьеры Кайи Гербер, Девы Кассель и Майи Турман-Хоук и других детей с известными фамилиями приковывает к себе внимание СМИ и интерес людей по всему миру.

Дети известнейших супермоделей и актрис мира попробовали себя в модельном бизнесе и не прогадали.OBOZREVATEL вспомнил несколько звездных чад, ставших известными манекенщицами и добились успеха в fashion-индустрии.

Кайя Гербер, 19 лет

Дочь супермодели Синди Кроуфорд переняла не только лучшие внешние черты, но и трудолюбие, и упорство. В свои года Кайя уже успешная и востребованная модель с невероятным портфолио. Гербер работала с брендами Yves Saint Laurent Beauté, Marc Jacobs Beauty, Alexander Wang и Calvin Klein. Также девушка снялась в рекламных кампаниях Jimmy Choo, Chanel и Versace.

Дева Кассель, 16 лет

Дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи с юных лет сотрудничает с Dolce & Gabbana. Весной прошлого года девушка стала лицом нового аромата духов и снялась в первой рекламной кампании. В этом году Дева Кассель уже позирует на обложках глянцевых журналов.

Майя Турман-Хоук, 22 год

Дочь Умы Турман и актера Итана Хоука не только снимается в сериалах ("Маленькие женщины", 3-й сезон "Очень странных дел"), но и занимается модельной карьерой. За последние годы Майя стала лицом бренда All Saints, снялась в рекламе белья Calvin Klein и Miu Miu.

Лили-Роуз Депп, 21 год

Дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа уже стала известной моделью. Ее карьера стартовала в 17 лет, когда лицо дочери "Джека Воробья" украсило обложку итальянского Vogue. Также Лили-Роуз принимала участие в модных показах Chanel от кутюр вместе со своей мамой, Кендалл Дженнер и другими звездами.

Айрис Лоу, 20 лет

Дочь актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост начала карьеру с рекламной компании малоизвестного бренда Violetta Fancies You, а настоящая известность пришла к ней после работы с Burberry Beauty, когда ее заметил креативный директор Кристофер Бейли.

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