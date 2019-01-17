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Депортированных Рыбку и Лесли схватили в Москве: что произошло

12.2тЧитать материал на украинском

В российском международном аэропорту Шереметьево сотрудники Министерства внутренних дел задержали модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее секс-тренера Александра Кириллова (Алекса Лесли).

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на родственника и знакомого скандально известной парочки, которую депортировали из Таиланда 17 января.

По данным издания, всего вместе с Рыбкой и Лесли были задержаны 10 человек. Уточняется, что после паспортного контроля к прилетевшим подошли около семи человек в штатском с удостоверениями МВД и отвели в отдельное помещение Шереметьева.

Рыбка и Лесли после суда

Рыбка и Лесли после суда

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Точной информации, что именно произошло, пока нет. В свою очередь Telegram-канал LIFE SHOT уточняет, что Рыбка не должна задержаться в России. Ее собирались отправить транзитом в Беларусь.

Встречающие Рыбку и Лесли в аэропорту

Встречающие Рыбку и Лесли в аэропорту

"Дождь"

Также "Дождь" в Telegram уточняет, что кроме Лесли и Рыбки задержаны Андрей Ижешко и Мария Жаркова. Остальных, по данным издания, отпустили. Им вменяют вовлечение в занятие проституцией.

Депортированных Рыбку и Лесли схватили в Москве: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Лесли и Рыбка были арестованы в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга".

  • Стоимость занятий составляла $27 тысяч. Эту сумму парочка должна была поделить.

  • 15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

  • Статья, по которой обвиняют Лесли и Рыбку – вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц.

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Персона
Настя Рыбка
Место
РоссияМосква
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Так то уже все забыли, что это прости-утка устроила скандал и спряталась в Тайланде, потом пыталась получить убежище в С.Ш.А., а её в грубой форме послали ... На них есть несколько дел за клевету и возможно даже и уголовное ...
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Секс тренер будет кацапских мусоров тренировать,а Настя будет драники печь по-белоруски.А на хера они еще нужны?
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