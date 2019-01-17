Депортированных Рыбку и Лесли схватили в Москве: что произошло

В российском международном аэропорту Шереметьево сотрудники Министерства внутренних дел задержали модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее секс-тренера Александра Кириллова (Алекса Лесли).

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на родственника и знакомого скандально известной парочки, которую депортировали из Таиланда 17 января.

По данным издания, всего вместе с Рыбкой и Лесли были задержаны 10 человек. Уточняется, что после паспортного контроля к прилетевшим подошли около семи человек в штатском с удостоверениями МВД и отвели в отдельное помещение Шереметьева.

Рыбка и Лесли после суда скриншот

Точной информации, что именно произошло, пока нет. В свою очередь Telegram-канал LIFE SHOT уточняет, что Рыбка не должна задержаться в России. Ее собирались отправить транзитом в Беларусь.

Встречающие Рыбку и Лесли в аэропорту "Дождь"

Также "Дождь" в Telegram уточняет, что кроме Лесли и Рыбки задержаны Андрей Ижешко и Мария Жаркова. Остальных, по данным издания, отпустили. Им вменяют вовлечение в занятие проституцией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лесли и Рыбка были арестованы в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга".

Стоимость занятий составляла $27 тысяч. Эту сумму парочка должна была поделить.

15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

Статья, по которой обвиняют Лесли и Рыбку – вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц.

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