Депардье о Путине: журналисты думают, что он – чудовище

Французский актер Жерар Депардье, получивший в 2013 году российское гражданство, рассказал о том, что не считает президента РФ Владимира Путина "чудовищем", каковым его считают журналисты.

Он отметил, что они время от времени встречаются с Путиным, общаются и много смеются. Об этом шла речь в интервью телеканалу Canal+, пишет "Газета. Ру".

"Я знаю, что журналисты думают, что Путин – чудовище, но я никогда не видел перед собой чудовища. Российский народ очень счастлив. Ладно, нельзя так сказать, но где бы я ни был... Конечно, есть какие-то вещи, которые недопустимы. Но их я не видел", – высказался актер, добавив, что при этом считает Россию "трудной и тяжелой" страной.

Жерар Депардье и Владимир Путин Голос Америки

Также Депардье подчеркнул, что именно Путин 7 лет назад предложил актеру переехать в РФ и прислал за ним частный самолет.

"Однажды мне позвонил Путин и сказал "Жерар, приезжай". Он послал мне самолет... Он дал мне паспорт. Я иногда встречаюсь с ним, и мы много с ним смеемся", – указал артист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жерар Депардье получил от президента Беларуси Александра Лукашенко участок земли в деревне Лапоровичи недалеко от Минска.

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