"Деньги закончились?" В России разразились истерикой из-за "выступления" Катамадзе

В сети поднялась шумиха по поводу предполагаемого выступления грузинской певицы Нино Катамадзе на фестивале "Новая волна" в Сочи.

Среди тех, кто поднял волну возмущения, оказался политолог и публицист Армен Гаспарян, написавший в Twitter гневный пост об артистке.

В России накинулись на Катамадзе за "выступление", которое не подтверждено instagram /ninokatamadze_ukraine

"Вы, вероятно, не сильно удивитесь, но та самая Нино Катамадзе, которая клялась, что ноги ее не будет у оккупантов и агрессоров, вновь выступает в нашем родимом Мордоре. Сегодня на "Новой волне" в Сочи. Деньги закончились быстро", – написал он.

Объявление участников на сайте Newwave-tickets

Дело в том, что на официальном сайте Newwave-tickets Катамадзе была заявлена, как одна из участников фестиваля. Хотя официальной информации о том, что она приедет в Россию, нигде нет. Более того, за день до этого Нино была замечена в Батуми.

Что примечательно, на фестивале ZAVTRA, который прошел 10 и 11 августа в Санкт-Петербурге, Катамадзе также была объявлена хедлайнером, однако певица отменила выступление. В итоге ее заменили на джазового басиста-виртуоза Ричарда Бона.

Как бы там ни было, пользователи российского сегмента интернета накинулись с упреками на певицу за концерт, на который она, судя по всему, даже и не собиралась ехать.

Нино Катамадзе instagram /ninokatamadze_ukraine

"Какой дурак их приглашает", "Зачем? Мадам высказалась однозначно, ответ должен быть соответствующим", "Почему она до сих пор не в санкционных списках", "Хочу увидеть, кто утверждал список участников и смету на оплату. С Катамадзе все понятно, но кто принимает решения здесь", "Ну ладно она, но мы-то вообще к себе уважение потеряли", – возмутились пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и заявила, что больше не будет выступать в России.

В результате на артистку посыпалась критика. В частности, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев обозвал ее заявление "рекламной кампанией" и потребовал от жителей Грузии извинится перед РФ за события 2008 года.

Популярный певец Сосо Павлиашвили призвал не осуждать джазовую исполнительницу. Позже стало известно, что концерт Катамадззе в Москве так и не отменили.

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