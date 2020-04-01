"Деньги заканчиваются!" Всплыли новые подробности развода Джигана и Самойловой

Украинский рэпер Джиган и звезда Instagram Оксана Самойлова могут столкнуться с трудностями во время развода.

Об этом изданию "Комсомольская Правда" сообщил коллега и приятель артиста, который пожелал остаться анонимным. Так, по словам мужчины, у семьи заканчиваются денежные запасы, из-за чего Оксана нервничает еще больше. Ведь, возможно, придется приостановить бракоразводный процесс, пока все не наладиться.

Джиган и Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

"Деньги заканчиваются, поэтому Оксана так нервничает. Конечно, развод дело неприятное, но когда есть финансовая "подушка безопасности" как-то спокойнее. Джиган сказал – запасов больших нет. Съезжать пока некуда, у него тут мини-студия оборудована. Но вопрос со студией и арендой дома решить проще, чем главный – где брать деньги, когда в мире пандемия, и никакого движения и заработка не будет", – сказал он.

Также друг артиста добавил, что в крайнем случае Джиган может продать один из своих дорогих автомобилей.

Оксана Самойлова Фото: instagram/samoylovaoxana

"Им придется просить в долг, пока не возобновится привычная жизнь. Или продать, к примеру, одну из дорогих машин из автопарка Дениса. У них было три машины на семью. В общем, всех напрягает проблема с деньгами, которая скоро может стать остро", – подытожил мужчина.

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