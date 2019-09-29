Главная Новости
29 сентября • обновлено в 14:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Деньги кровью не пахнут!" Появилась едкая карикатура на оскандалившегося Винника

6.9т Читать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру на певца Олега Винника, который снялся в клипе с крымнашистами, а после этого не смог ответить на вопрос, "чей Крым".

Соответствующее изображение он разместил в своем микроблоге в Twitter, вызвав ажиотаж среди пользователей сети, которых недавнее заявление артиста буквально поразило.

"Винник – русские деньги кровью не пахнут", – подписал Петренко под карикатурой, на которой певец изображен в виде "красной девицы" в кокошнике, с жезлом в виде российского герба в руках.

Карикатура на Винника

Карикатура на Винника

Андрей Петренко / Twitter

Новости
Винник спел с крымнашистами: у звезды оправдались за скандальный клип

В комментариях предложили переименовать Винника, потому что он не имеет права, по мнению пользователей, носить украинскую фамилию.

"Рашиста нельзя называть украинской фамилией "Виник", а переводить на его родной язык, то есть Олег Метла", "Тварюка", "Русские деньги хороши только в долларах или евро", "Все знают, что больше всего Винника ненавидит Стас Михайлов", – отреагировали в сети.

"Деньги кровью не пахнут!" Появилась едкая карикатура на оскандалившегося Винника
"Деньги кровью не пахнут!" Появилась едкая карикатура на оскандалившегося Винника
"Деньги кровью не пахнут!" Появилась едкая карикатура на оскандалившегося Винника
"Деньги кровью не пахнут!" Появилась едкая карикатура на оскандалившегося Винника

Как сообщал OBOZREVATEL, у Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило артиста петь вместе с крымнашистами. В связи со скандалом, певец угодил в список "Миротворца".

28 сентября у Винника попросили объясниться по поводу клипа и ответить на вопрос, "чей Крым". В ответ певец сказал, что не считает, будто Россия украла полуостров. И вообще, "за него никто не умирал".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Олег Винник Андрей Петренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
5
14
Смешно
19
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антошин Денис
Антошин Денис
Меня спросите "чей Крым?", я отвечу не задумываясь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Ну й сволота!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чан Джеки
Чан Джеки
печально и очень.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel