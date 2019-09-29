"Деньги кровью не пахнут!" Появилась едкая карикатура на оскандалившегося Винника

Украинский художник Андрей Петренко опубликовал карикатуру на певца Олега Винника, который снялся в клипе с крымнашистами, а после этого не смог ответить на вопрос, "чей Крым".

Соответствующее изображение он разместил в своем микроблоге в Twitter, вызвав ажиотаж среди пользователей сети, которых недавнее заявление артиста буквально поразило.

"Винник – русские деньги кровью не пахнут", – подписал Петренко под карикатурой, на которой певец изображен в виде "красной девицы" в кокошнике, с жезлом в виде российского герба в руках.

Карикатура на Винника Андрей Петренко / Twitter

В комментариях предложили переименовать Винника, потому что он не имеет права, по мнению пользователей, носить украинскую фамилию.

"Рашиста нельзя называть украинской фамилией "Виник", а переводить на его родной язык, то есть Олег Метла", "Тварюка", "Русские деньги хороши только в долларах или евро", "Все знают, что больше всего Винника ненавидит Стас Михайлов", – отреагировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило артиста петь вместе с крымнашистами. В связи со скандалом, певец угодил в список "Миротворца".

28 сентября у Винника попросили объясниться по поводу клипа и ответить на вопрос, "чей Крым". В ответ певец сказал, что не считает, будто Россия украла полуостров. И вообще, "за него никто не умирал".

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