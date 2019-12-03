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3 декабря • обновлено в 14:08
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"Денег не заработать": стало известно о цинизме звезд РФ по отношению к Началовой

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В день похорон российской певицы Юлии Началовой фанатам обещали большой концерт к годовщине смерти артистки в Крокус Сити в Москве. Однако мероприятие отменили.

Как передает Собеседник, организацией концерта никто не захотел заниматься, так как это не принесет большого дохода.

Юлия Началова

Юлия Началова

Собеседник

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Так, сообщается, что организацию мероприятия обещал взять на себя друг певицы Александр Панайотов вместе с Ларисой Долиной:

"Я очень надеюсь, что мы с Ларисой Александровной сделаем концерт на годовщину смерти. И мне бы очень хотелось, чтобы какой-нибудь из каналов его показал", - говорил Панайотов.

Александр Панайотов

Александр Панайотов

Телепрограмма

Однако дальше слов дело не пошло. Артисты не захотели приглашать звезд, платить деньги за аренду зала, светового и звукового оборудования. К тому же заработать на таких мероприятиях не получается.

Лариса Долина

Лариса Долина

КП

"Разговоры о концерте действительно шли, но никакого результата в конечном итоге нет. Родители, как и многочисленные поклонники Юли, очень хотели, чтобы такое мероприятие состоялось. Но для этого нужны либо серьезные финансовые вливания, либо поддержка одного из федеральных каналов. Предложений родителям Юли не поступало. А сами они осилить организацию такого серьезного мероприятия не могут. Понятно, что концерт памяти не принесет серьезного заработка, поэтому никто из столичных организаторов этим не заинтересовался", - говорит знакомый семьи Началовых.

Юлия Началова

Юлия Началова

Рамблер

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Автор
Анна Михно
Персона
Юлия Началова
Место
Россия
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