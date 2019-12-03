"Денег не заработать": стало известно о цинизме звезд РФ по отношению к Началовой

В день похорон российской певицы Юлии Началовой фанатам обещали большой концерт к годовщине смерти артистки в Крокус Сити в Москве. Однако мероприятие отменили.

Как передает Собеседник, организацией концерта никто не захотел заниматься, так как это не принесет большого дохода.

Юлия Началова Собеседник

Так, сообщается, что организацию мероприятия обещал взять на себя друг певицы Александр Панайотов вместе с Ларисой Долиной:

"Я очень надеюсь, что мы с Ларисой Александровной сделаем концерт на годовщину смерти. И мне бы очень хотелось, чтобы какой-нибудь из каналов его показал", - говорил Панайотов.

Александр Панайотов Телепрограмма

Однако дальше слов дело не пошло. Артисты не захотели приглашать звезд, платить деньги за аренду зала, светового и звукового оборудования. К тому же заработать на таких мероприятиях не получается.

Лариса Долина КП

"Разговоры о концерте действительно шли, но никакого результата в конечном итоге нет. Родители, как и многочисленные поклонники Юли, очень хотели, чтобы такое мероприятие состоялось. Но для этого нужны либо серьезные финансовые вливания, либо поддержка одного из федеральных каналов. Предложений родителям Юли не поступало. А сами они осилить организацию такого серьезного мероприятия не могут. Понятно, что концерт памяти не принесет серьезного заработка, поэтому никто из столичных организаторов этим не заинтересовался", - говорит знакомый семьи Началовых.

Юлия Началова Рамблер

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