"Денег не заработать": стало известно о цинизме звезд РФ по отношению к Началовой

В день похорон российской певицы Юлии Началовой фанатам обещали большой концерт к годовщине смерти артистки в Крокус Сити в Москве. Однако мероприятие отменили.
Как передает Собеседник, организацией концерта никто не захотел заниматься, так как это не принесет большого дохода.
Юлия Началова
Собеседник
Так, сообщается, что организацию мероприятия обещал взять на себя друг певицы Александр Панайотов вместе с Ларисой Долиной:
"Я очень надеюсь, что мы с Ларисой Александровной сделаем концерт на годовщину смерти. И мне бы очень хотелось, чтобы какой-нибудь из каналов его показал", - говорил Панайотов.
Александр Панайотов
Телепрограмма
Однако дальше слов дело не пошло. Артисты не захотели приглашать звезд, платить деньги за аренду зала, светового и звукового оборудования. К тому же заработать на таких мероприятиях не получается.
Лариса Долина
КП
"Разговоры о концерте действительно шли, но никакого результата в конечном итоге нет. Родители, как и многочисленные поклонники Юли, очень хотели, чтобы такое мероприятие состоялось. Но для этого нужны либо серьезные финансовые вливания, либо поддержка одного из федеральных каналов. Предложений родителям Юли не поступало. А сами они осилить организацию такого серьезного мероприятия не могут. Понятно, что концерт памяти не принесет серьезного заработка, поэтому никто из столичных организаторов этим не заинтересовался", - говорит знакомый семьи Началовых.
Юлия Началова
Рамблер
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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