День вышиванки 2020: украинские звезды делятся яркими фото в национальных нарядах
В третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. В этом году он выпал на 21 мая. В честь праздника звезды с самого утра поздравляют украинцев с Днем вышиванки.
OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть праздничные фотографии знаменитостей в вышиванках, которыми они делятся на своих страницах в Instagram.
Одной из первых поздравила с Днем вышиванки украинцев певица Джамала. Артистка еще 20 мая опубликовала фото в стильном платье-вышиванке.
"Когда ездишь по миру, именно вышиванка – это твое приветствие без слов!", – написала певица.
Серией фото в вышиванке поделилась и спортсменка Лилия Подкопаева:
"Вышиванка – изысканный символ Украины!"
Певица Светлана Тарабарова с самого утра опубликовала фото в стильной вышиванке.
Телеведущая Маричка Падалко продемонстрировала свой стильный look: вышиванка и красная юбка.
Телеведущая Надежда Матвеева восхитила образом в голубом платье-вышиванке.
Первая леди Елена Зеленская поделилась фото с Владимиром Зеленским, на котором они позируют в вышиванках.
Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал малоизвестные факты об украинской вышиванке, которые удивят.
Также к празднику OBOZREVATEL опубликовал оригинальные поздравления с Днем вышиванки: в стихах, прозе, открытках и видео.