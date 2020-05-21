День вышиванки 2020: украинские звезды делятся яркими фото в национальных нарядах

В третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. В этом году он выпал на 21 мая. В честь праздника звезды с самого утра поздравляют украинцев с Днем вышиванки.

OBOZREVATEL предлагает читателям увидеть праздничные фотографии знаменитостей в вышиванках, которыми они делятся на своих страницах в Instagram.

Одной из первых поздравила с Днем вышиванки украинцев певица Джамала. Артистка еще 20 мая опубликовала фото в стильном платье-вышиванке.

"Когда ездишь по миру, именно вышиванка – это твое приветствие без слов!", – написала певица.

Джамала Instagram@jamalajaaa

Джамала Instagram@jamalajaaa

Серией фото в вышиванке поделилась и спортсменка Лилия Подкопаева:

"Вышиванка – изысканный символ Украины!"

Лилия Подкопаева Instagram@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева Instagram@podkopayeva_official

Лилия Подкопаева Instagram@podkopayeva_official

Певица Светлана Тарабарова с самого утра опубликовала фото в стильной вышиванке.

Светлана Тарабарова Instagram@tarabarova

Светлана Тарабарова Instagram@tarabarova

Светлана Тарабарова Instagram@tarabarova

Телеведущая Маричка Падалко продемонстрировала свой стильный look: вышиванка и красная юбка.

Телеведущая Надежда Матвеева восхитила образом в голубом платье-вышиванке.

Надежда Матвеева Instagram@nadezhda_matveeva_nadya

Надежда Матвеева Instagram@nadezhda_matveeva_nadya

Первая леди Елена Зеленская поделилась фото с Владимиром Зеленским, на котором они позируют в вышиванках.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал малоизвестные факты об украинской вышиванке, которые удивят.

Также к празднику OBOZREVATEL опубликовал оригинальные поздравления с Днем вышиванки: в стихах, прозе, открытках и видео.