"День воссоединения?" Режиссер парада Зеленского взял в работу любимицу России Лорак

Украинский режиссер Алан Бадоев засветился на съемках с певицей Ани Лорак, которая променяла родину на Россию.

Соответствующий кадр обнародован на странице артистки в Instagram, а на скандальную деталь обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

Ани Лорак instagram/anilorak

"Здесь режиссер парада на День независимости Бадоев, кажется, готовит новый парад. Ко Дню ВСУ или ко Дню воссоединения", – задался вопросом Голобуцкий.

Что примечательно, в описании к снимку на странице Лорак укзано, что речь идет о будущем выходе нового клипа на песню "Мы нарушаем". Бадоев, судя по всему, является режиссером. Когда именно состоится премьера клипа, пока неизвестно. Лорак лишь указала, что "скоро".

Алан Бадоев instagram/alanbadoev/

Как сообщал OBOZREVATEL, Бадоева критиковали за работу над Парадом Независимости в Киеве. которую ему поручил сделать президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, военный эксперт Тарас Жовтенко утверждал, что режиссеру стоило снимать рекламный промо-ролик про ВСУ, а не руководить подготовкой "Шествия Достоинства".

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!