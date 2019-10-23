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23 октября • обновлено в 04:09
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"День воссоединения?" Режиссер парада Зеленского взял в работу любимицу России Лорак

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Украинский режиссер Алан Бадоев засветился на съемках с певицей Ани Лорак, которая променяла родину на Россию.

Соответствующий кадр обнародован на странице артистки в Instagram, а на скандальную деталь обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram/anilorak

"Здесь режиссер парада на День независимости Бадоев, кажется, готовит новый парад. Ко Дню ВСУ или ко Дню воссоединения", – задался вопросом Голобуцкий.

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"День воссоединения?" Режиссер парада Зеленского взял в работу любимицу России Лорак

Что примечательно, в описании к снимку на странице Лорак укзано, что речь идет о будущем выходе нового клипа на песню "Мы нарушаем". Бадоев, судя по всему, является режиссером. Когда именно состоится премьера клипа, пока неизвестно. Лорак лишь указала, что "скоро".

Алан Бадоев

Алан Бадоев

instagram/alanbadoev/

Как сообщал OBOZREVATEL, Бадоева критиковали за работу над Парадом Независимости в Киеве. которую ему поручил сделать президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, военный эксперт Тарас Жовтенко утверждал, что режиссеру стоило снимать рекламный промо-ролик про ВСУ, а не руководить подготовкой "Шествия Достоинства".

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Персоны
Ани Лорак Алан Бадоев Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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