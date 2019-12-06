День Вооруженных сил Украины: кто из украинских политиков служил в армии

6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины.

Так, именно в это день в 1991 году был принят закон "О Вооруженных силах Украины". В связи с этим OBOZREVATEL решил выяснить, кто из украинских политиков служил в армии.

Святослав Вакарчук

LIGA.net

Лидер фракции "Голос", депутат Святослав Вакарчук является офицером запаса. Он прошел службу на военной кафедре, получив звание лейтенанта.

Нестор Шуфрич

LIGA.net

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич два года, с 1985 по 1987, отслужил в пехоте, службу окончил в ранге командира БТР.

Александр Ковалев

"Вільне Радіо"

Внефракционный народный депутат Александр Ковалев в 1985-1987 годах прошел службу в Афганистане.

Олег Синютка

"Твоє Місто"

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка прошел службу в армии СССР в 1988-1989 годы. Он служил за полярным кругом.

Илья Кива

KP.UA

Депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива в 2014-2015 годах участвовал в АТО на Донбасе.

Михаил Забродский

LIGA.net

Народный депутат от фракции "Європейська солідарність", генерал Михаил Забродский – руководитель АТО в 2017 году. Командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины с марта 2015 года (с 2017 года – Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины). Герой Украины (2014), генерал-лейтенант (2016).

Жан Беленюк

24 Канал

Народный депутат от фракции "Слуга народу", борец Жан Беленюк работал спортсменом-инструктором в ЦСКА ЗСУ, имеет звание лейтенанта.

Марьяна Безуглая

"Униан"

Народный депутат от фракции "Слуга народа" окончила Украинскую военно-медицинскую академию. В 2015 году была мобилизована в армию, после спецподготовки отправлена в бригаду, затем – в АТО. Безуглая была руководителем программы "Реформа системы медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Минобороны.

Максим Павлюк

MY.UA

Депутат Рады от "Слуги народа" Максим Павлюк до избрания в парламент работал заместителем военного прокурора Дарницкого гарнизона.

Петр Порошенко

LIGA.net

Экс-президент Петр Порошенко, лидер фракции "Европейская солидарность" был призван в ряды армии СССР со второго курса Киевского государственного университета в 1984 году. Он отслужил два года в Казахстане в частях ПВО.

Роман Костенко

"Новое Время"

Депутат от фракции "Голос" Роман Костенко – военнослужащий Службы безопасности Украины, "киборг" Донецкого аэропорта. Позывной – "Гром".

Яна Зинкевич

gazeta.ua

Депутат от "Європейської солідарності" Яна Зинкевич – доброволец-медик, руководитель "Госпітальєри". За период активной фазы АТО, начиная с 2014 года, лично вытащила и спасла более двух сотен раненых украинских солдат с передовой.

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