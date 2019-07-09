День рождения Януковича: как он изменился за годы в России

Сбежавший в Россию экс-президент Украины Виктор Янукович во вторник, 9 июля, отмечает свой день рождения.

Ему исполняется 69 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, как экс-гарант изменился за годы на чужбине.

У Виктора Януковича за годы после переезда в РФ заметно изменилась внешность. Так, недавно он появился на публике, во время пресс-конференции в Москве в очках. Кроме ттого, можно заметить, что экс-глава государства сильно поправился и постарел.

Янукович на пресс-конференции в 2019 году

Также отметим, что с самого начала пресс-конференции Янукович читал свои заявления с листка.

Янукович на пресс-конференции в 2019 году

Янукович на пресс-конференции в 2019 году

Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию 22 февраля 2014 года после многомесячного противостояния на Майдане и гибели десятков протестующих.

В тот же день Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины" на 25 мая 2014 года. На следующий день постановлением парламента обязанности президента были возложены на главу ВР Александра Турчинова.

12 января 2015 года экс-гарант был объявлен в розыск Интерполом. Но 6 февраля 2019 пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что Янукович был снят с него, "поскольку Интерпол считает, что это политическим преследованием".

Янукович на пресс-конференции в 2018 году

Янукович на пресс-конференции в 2018 году

24 января 2019 года Янукович был признан виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны, за что сейчас осужден на 13 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 февраля в Москве беглый экс-президент Украины Виктор Янукович провел пресс-конференцию на тему "Актуальные вопросы украинской политики". "Легитимный" ответил на вопросы о выборах в Украине, появлении единой Православной церкви, аннексии Крыма Россией и войне на Донбассе.

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