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6 мая • обновлено в 22:59
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День рождения сына Маркл и принца Гарри: как изменился Арчи за первый год жизни

3.6т
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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая 2019 года. Их сына назвали Арчи Гаррисон Моунтбаттен-Винсдор, а в сокращении Арчи.

OBOZREVATEL предлагает увидеть, как изменился ребенок за год.

День рождения сына Маркл и принца Гарри: как изменился Арчи за первый год жизни

instagram.com/sussexroyal

Арчи Гаррисон Моунтбаттен-Винсдор появился 6 мая 2019 года. В тот день, принц Гарри отметил, что его ребенок родился здоровым.

"Я очень рад сообщить, что рано утром у нас с Меган родился маленький здоровый мальчик. Мама и малыш чувствуют себя невероятно хорошо. Это был самый удивительный опыт, который я когда-либо мог себе представить. Мы оба очень взволнованы и так благодарны за любовь и поддержку всем вам, это было удивительно, и я просто хотел поделиться этим со всеми", – говорил Гарри в День рождения сына.
День рождения сына Маркл и принца Гарри: как изменился Арчи за первый год жизни

С королевой Елизаветой II новорожденного Арчи познакомили 8 мая.

День рождения сына Маркл и принца Гарри: как изменился Арчи за первый год жизни

instagram.com/sussexroyal

Арчи, до сложения Маркл и Гарри королевских полномочий, был седьмым в очереди британских престолонаследников. При рождении он получил титул лорда Сассекского.

День рождения сына Маркл и принца Гарри: как изменился Арчи за первый год жизни
День рождения сына Маркл и принца Гарри: как изменился Арчи за первый год жизни
День рождения сына Маркл и принца Гарри: как изменился Арчи за первый год жизни
День рождения сына Маркл и принца Гарри: как изменился Арчи за первый год жизни

По информации издания Daily Mail, первый День рождения сына Маркл и Гарри отметят без родственников. Такая ситуация сложилась из-за пандемиии коронавируса.

День рождения сына Маркл и принца Гарри: как изменился Арчи за первый год жизни

instagram.com/sussexroyal

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
США
Тег
шоу-бизнес
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