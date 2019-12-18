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18 декабря • обновлено в 05:32
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День рождения Сталина: как выглядит его могила и от чего умер палач Украины

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18 декабря исполняется 141 год со дня рождения советского диктатора, вождя СССР Иосифа Сталина. Он родился в 1878 году.

Занимая посты генсекретаря Компартии и главы правительства СССР, Сталин установил в Советском Союзе однопартийную тоталитарную систему, фактически став единоличным диктатором. Смерть Сталина в марте 1953 года повергла в шок СССР. О том, как Сталин пришел к власти, чем запомнился, от чего умер и как сейчас выглядит могила вождя, – в материале OBOZREVATEL.

День рождения Сталина: как выглядит его могила и от чего умер палач Украины

U.S. Signal Corps photo

Иосиф Сталин (настоящая фамилия – Джугашвили) родился 18 декабря 1878 года, в городе Гори в Грузии, в простой бедной семье. Его отец, Виссарион Джугашвили, был сапожником, мать, Екатерина Джугашвили, работала поденщицей.

Сталин был учеником Горийского православного духовного училища, также учился в семинарии в Тифлисе. Будучи студентом, он познакомился с основами марксизма и сблизился с подпольными революционерами. На пятом году обучения Сталина исключили из семинарии, выдав ему свидетельство о том, что он может работать педагогом в народном училище.

Сталин – ученик духовной семинарии

Сталин – ученик духовной семинарии

wikipedia.org

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До революции Джугашвили служил в большевистской газете "Правда" и был членом марксисткой партии РСДРП. Также он участвовал в разбоях, похищениях и вымогательстве в пользу партии, за что его неоднократно арестовывали и отправляли в ссылку.

Псевдоним "Сталин" Иосиф Джугашвили выбрал себе в 1912 году, перед этим изменив около тридцати других прозвищ. Для ближайшего окружения у него была другое имя – "Коба" ("бесстрашный").

Сталин в 1912 году

Сталин в 1912 году

wikipedia.org

В годы гражданской войны Сталин проявил себя как неплохой военный организатор. 29 ноября 1922 года он вместе с Лениным, Свердловым и Троцким вошел в Бюро ЦК.

Когда Ленин, на фоне болезни, отошел от политической деятельности, Сталин вместе с Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым организовал "тройку", которая была оппозиционно настроена по отношению к Льву Троцкому. Тогда же его избрали Генсеком ЦК.

Ленин и Сталин

Ленин и Сталин

wikipedia.org

Известно, что после избрания Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б) Ленин предостерегал руководство партии от сосредоточения власти в руках Сталина, однако верхушка РКП (б) скрыла от рядовых членов партии эту информацию.

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Укрепившись во власти, Сталин стал проводить политику коллективизации. При нем стала активно развиваться тяжелая промышленность. На фоне образования коллективных хозяйств и других изменений проводилась политика жесточайшего террора.

К середине 1930-х годов Сталин сконцентрировал в своих руках всю полноту государственной власти и фактически стал единоличным вождем СССР. Другие лидеры большевиков – Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и другие, входившие в антисталинскую оппозицию, были поэтапно исключены из правящей партии, а затем физически уничтожены как "враги народа".

День рождения Сталина: как выглядит его могила и от чего умер палач Украины

wikipedia.org

Политика Сталина, основанная на репрессиях и терроре, привела к смерти 4,5 миллиона украинских крестьян вследствие Голодомора; миллионы людей по всему СССР были заключены в лагеря ГУЛАГа или выселены на отдаленные территории, многие подверглись раскулачиванию, а иногда были депортированы целые народы. С 1934 по 1939 год Сталин и его окружение организовали "Большой террор" с целью ликвидации "врагов рабочего класса", в ходе которого более миллиона человек были заключены, а 700 тысяч – казнены тайной полицией.

День рождения Сталина: как выглядит его могила и от чего умер палач Украины

"Газета.Ру"

При этом, по мнению многих историков, Сталин был виновен в плохой подготовке СССР к Второй мировой войне, что привело к огромным потерям. Считается, что он игнорировал сообщения разведки о скором нападении Гитлера даже несмотря на то, что ему называли точную дату.

Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялте. Февраль 1945 года

Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялте. Февраль 1945 года

moiarussia.ru

О личной жизни Сталина известно, что он был женат дважды. Первой женой была Екатерина Сванидзе, второй – Надежда Аллилуева. У Сталина было трое собственных детей: Василий Сталин, Яков Джугашвили, Светлана Аллилуева и приемный сын, Артем Сергеев.

Дочь вождя СССР, Светлана, всю жизнь провела в эмиграции и умерла в США в 2011 году. По свидетельствам приемного сына Сталина, дома он был добродушным, ласковым человеком, много шутил.

Сталин с дочерью Светланой, 1935 год

Сталин с дочерью Светланой, 1935 год

wikipedia.org

Сталин с детьми: Василием (слева) и Светланой (в центре)

Сталин с детьми: Василием (слева) и Светланой (в центре)

moiarussia.ru

Сталин умер 5 марта 1953 года, по официальной версии, от кровоизлияния в мозг. По другим версиям, вождь был убит ближайшим его окружением.

9 марта того же года Сталин был похоронен в Мавзолее на Красной площади. Вскоре после XX съезда партии в 1956 году на партийных собраниях заговорили о том, что пребывание тела Сталина в усыпальнице Ленина "несовместимо с содеянными Сталиным беззакониями".

День рождения Сталина: как выглядит его могила и от чего умер палач Украины

by24.org

День рождения Сталина: как выглядит его могила и от чего умер палач Украины

wikimapia.org

Однако власть СССР боялась возможных беспорядков в стране, поэтому поздним вечером 31 октября 1961 года в обстановке абсолютной секретности, под предлогом репетиции парада тело Сталина было перенесено в могилу на Красной площади за Мавзолеем. В 1970 году на могиле Сталина был установлен памятник работы скульптора Николая Томского.

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Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам опроса Левада-центра ранее выяснилось, что 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории.

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Автор
Алина Мельник
Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
Теги
СССР История
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Хо Хол
Хо Хол
Нужно вернуть Лемберг и Станислав, а то без этого осуждение палача Украины выглядит как-то неубедительно.
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