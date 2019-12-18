День рождения Сталина: как выглядит его могила и от чего умер палач Украины

18 декабря исполняется 141 год со дня рождения советского диктатора, вождя СССР Иосифа Сталина. Он родился в 1878 году.

Занимая посты генсекретаря Компартии и главы правительства СССР, Сталин установил в Советском Союзе однопартийную тоталитарную систему, фактически став единоличным диктатором. Смерть Сталина в марте 1953 года повергла в шок СССР. О том, как Сталин пришел к власти, чем запомнился, от чего умер и как сейчас выглядит могила вождя, – в материале OBOZREVATEL.

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Иосиф Сталин (настоящая фамилия – Джугашвили) родился 18 декабря 1878 года, в городе Гори в Грузии, в простой бедной семье. Его отец, Виссарион Джугашвили, был сапожником, мать, Екатерина Джугашвили, работала поденщицей.

Сталин был учеником Горийского православного духовного училища, также учился в семинарии в Тифлисе. Будучи студентом, он познакомился с основами марксизма и сблизился с подпольными революционерами. На пятом году обучения Сталина исключили из семинарии, выдав ему свидетельство о том, что он может работать педагогом в народном училище.

Сталин – ученик духовной семинарии wikipedia.org

До революции Джугашвили служил в большевистской газете "Правда" и был членом марксисткой партии РСДРП. Также он участвовал в разбоях, похищениях и вымогательстве в пользу партии, за что его неоднократно арестовывали и отправляли в ссылку.

Псевдоним "Сталин" Иосиф Джугашвили выбрал себе в 1912 году, перед этим изменив около тридцати других прозвищ. Для ближайшего окружения у него была другое имя – "Коба" ("бесстрашный").

Сталин в 1912 году wikipedia.org

В годы гражданской войны Сталин проявил себя как неплохой военный организатор. 29 ноября 1922 года он вместе с Лениным, Свердловым и Троцким вошел в Бюро ЦК.

Когда Ленин, на фоне болезни, отошел от политической деятельности, Сталин вместе с Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым организовал "тройку", которая была оппозиционно настроена по отношению к Льву Троцкому. Тогда же его избрали Генсеком ЦК.

Ленин и Сталин wikipedia.org

Известно, что после избрания Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б) Ленин предостерегал руководство партии от сосредоточения власти в руках Сталина, однако верхушка РКП (б) скрыла от рядовых членов партии эту информацию.

Укрепившись во власти, Сталин стал проводить политику коллективизации. При нем стала активно развиваться тяжелая промышленность. На фоне образования коллективных хозяйств и других изменений проводилась политика жесточайшего террора.

К середине 1930-х годов Сталин сконцентрировал в своих руках всю полноту государственной власти и фактически стал единоличным вождем СССР. Другие лидеры большевиков – Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков и другие, входившие в антисталинскую оппозицию, были поэтапно исключены из правящей партии, а затем физически уничтожены как "враги народа".

wikipedia.org

Политика Сталина, основанная на репрессиях и терроре, привела к смерти 4,5 миллиона украинских крестьян вследствие Голодомора; миллионы людей по всему СССР были заключены в лагеря ГУЛАГа или выселены на отдаленные территории, многие подверглись раскулачиванию, а иногда были депортированы целые народы. С 1934 по 1939 год Сталин и его окружение организовали "Большой террор" с целью ликвидации "врагов рабочего класса", в ходе которого более миллиона человек были заключены, а 700 тысяч – казнены тайной полицией.

"Газета.Ру"

При этом, по мнению многих историков, Сталин был виновен в плохой подготовке СССР к Второй мировой войне, что привело к огромным потерям. Считается, что он игнорировал сообщения разведки о скором нападении Гитлера даже несмотря на то, что ему называли точную дату.

Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялте. Февраль 1945 года moiarussia.ru

О личной жизни Сталина известно, что он был женат дважды. Первой женой была Екатерина Сванидзе, второй – Надежда Аллилуева. У Сталина было трое собственных детей: Василий Сталин, Яков Джугашвили, Светлана Аллилуева и приемный сын, Артем Сергеев.

Дочь вождя СССР, Светлана, всю жизнь провела в эмиграции и умерла в США в 2011 году. По свидетельствам приемного сына Сталина, дома он был добродушным, ласковым человеком, много шутил.

Сталин с дочерью Светланой, 1935 год wikipedia.org

Сталин с детьми: Василием (слева) и Светланой (в центре) moiarussia.ru

Сталин умер 5 марта 1953 года, по официальной версии, от кровоизлияния в мозг. По другим версиям, вождь был убит ближайшим его окружением.

9 марта того же года Сталин был похоронен в Мавзолее на Красной площади. Вскоре после XX съезда партии в 1956 году на партийных собраниях заговорили о том, что пребывание тела Сталина в усыпальнице Ленина "несовместимо с содеянными Сталиным беззакониями".

by24.org

wikimapia.org

Однако власть СССР боялась возможных беспорядков в стране, поэтому поздним вечером 31 октября 1961 года в обстановке абсолютной секретности, под предлогом репетиции парада тело Сталина было перенесено в могилу на Красной площади за Мавзолеем. В 1970 году на могиле Сталина был установлен памятник работы скульптора Николая Томского.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам опроса Левада-центра ранее выяснилось, что 70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Сталина в истории.

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