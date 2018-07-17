День рождения Меркель: 10 неожиданных фактов о "железном канцлере" Германии

Во вторник, 17 июля, свой день рождения отмечает первая и единственная женщина на посту канцлера в истории Германии Ангела Меркель.

Немецкому политику и настоящей "железной леди" исполняется 64 года. Ее привыкли видеть строгой и сдержанной, в деловом костюме и в компании ведущих политических фигур мира. И, тем не менее, скрывающаяся за политической маской женщина до сих пор остается загадкой: канцлер всегда упорно защищала неприкосновенность своей частной жизни.

OBOZREVATEL собрал десять интересных и неожиданных фактов из жизни "железного канцлера", которые непременно удивят читателя.

1. Меркель обожает писать и получать SMS, поэтому практически никогда не выпускает телефон из рук.

Так, Ангела Меркель за день отправляет десятки SMS своим сотрудникам и с нетерпением ждет появления их сообщений на экране смартфона, который всегда находится в беззвучном режиме. Особенно ей нравится новостные сообщения по SMS (в среднем она получает порядка 70-100 в день).

Текстовые сообщения - это лучший способ связаться с канцлером, учитывая, что голосовая почта отключена уже многие годы (канцлер опасается, что может пропустить сообщение или забыть ответить на него), а электронной почтой она не пользуется по соображениям безопасности.

2. У канцлера нет личного компьютера.

Единственным гаджетом, которым пользуется политик, стал iPad, с помощью которого она читает новостные сайты и следит за биржевыми котировками.

3. Она восхищается Америкой.

Канцлер ФРГ еще с подросткового возраста испытывает восхищение к США, в чем она призналась еще в 2009 году во время выступления в американском Конгрессе:

"Меня всегда увлекала американская мечта, возможность для каждого добиться успеха, идти по своему пути, полагаясь на собственные силы".

До падения Берлинской стены, она думала, что у нее получится побывать в США не раньше, чем в 60 лет: гражданам Восточной Германии было почти невозможно поехать на Запад, так как власти боялись, что они могут сбежать. Получить разрешение на выезд за границу они могли только по достижению пенсионного возраста.

Меркель удалось воплотить мечту намного раньше: летом 1990 года она отправилась в отпуск в Калифорнию вместе с Иоахимом Зауэром, за которого она тогда еще не успела выйти замуж.

4. Канцлер боится собак.

Если в этом мире что-то и приводит ее в ужас, то это собаки. Началось все с нападения охотничьего пса ее соседа в 1995 году: он вцепился Меркель в ногу, когда она возвращалась с прогулки на велосипеде в свой загородный дом у польской границы.

Ее фобия достигла невероятных масштабов: что во время поездок за границу ее сотрудники всегда предупреждают хозяев, что по прибытии канцлера поблизости не должно быть ни одной собаки. Это правило соблюдают все за исключением Владимира Путина, с которым у нее сложились натянутые отношения.

5. В 90-х немецкий правитель носила прозвище "девочка Коля".

Меркель получила прозвище "девочка Коля", когда канцлер Гельмут Коль в 1990 году неожиданно для многих назначил ее министром по делам женщин и молодежи.

6. Она - фанатка французского языка.

Во время торжественных церемоний по поводу празднования 50-летия со дня подписания Елисейского договора Ангела Меркель без конца повторяла, что молодежи необходимо знать язык исторического партнера Германии и что она сожалеет, что не знает французского и мечтает свободно разговаривать на нем.

Отметим, политик, помимо немецкого, владеет английским и русским языком, при чем последний был ее любимым предметом в школе.

7. В ее команде только "мальчики".

Хотя два ближайших советника Ангелы Меркель - женщины, канцлер всегда любила окружать себя молодыми людьми с многообещающей карьерой. Так должно выглядеть продвижение по политической лестнице, по мнению политика.

Политические противники много лет назад окрестили ее команду "мальчиковой группой". Все ее сотрудники отличаются блестящими качествами, однако не настолько, чтобы затмить саму Меркель.

8. Она не является собственником своей квартиры.

В отличие от предшественников, Ангела Меркель отказалась переезжать в предназначенное для канцлера служебное жилье и осталась в большой квартире в центре Берлина вместе с мужем Иоахимом Зауэром. Кроме того, она всего лишь снимает эту квартиру. Интересно, что туда еще ни разу не ступала нога журналиста.

9. В 2008 году Ангела отвлекла мир от обсуждения проблем политики Германии в Афганистане… глубоким декольте.

Как правило, Меркель редко носит юбки и платья, предпочитая им брючные костюмы и блейзеры, и всегда выглядит неброско и элегантно. Однако был случай, когда Канцлер вышла в свет с таким глубоким декольте, что ошарашила всех присутствующих. Так, на открытии новой оперы в Осло Ангела надела платье с огромным вырезом, из-за чего все на время забыли о том, что обсуждали вопрос относительно присутствия вооруженных сил Германии в Афганистане.

10. Иногда она теряет хладнокровие.

Ангела Меркель прославилась умением сохранять хладнокровие в любой ситуации, флегматичным характером, "спокойной силой". На ее столе стоит маленькая посеребренная костяшка с надписью "In der Ruhe liegt die Kraft" - "Сила в спокойствии".

Тем не менее, иногда она все же нервничает (в таких случаях в ее речи постоянно проскакивает слово "Scheiße" (г**но).

Как сообщал OBOZREVATEL, Ангела Меркель была переизбрана на пост канцлера Федеративной Республики Германия (ФРГ) в марте 2018 года.