Светлане Лободе — 37: как менялась певица и какую пластику делала

18-го октября, украинская певица Светлана Лобода отмечает свой день рождения.

К 37-летию OBOZREVATEL предлагает посмотреть как же Светлана изменилась за все годы своего творчества. И какую пластику она могла делать.

Светлана Лобода родилась в Киеве 18 октября 1982 года. Училась в музыкальной академии и своё творчество начала в составе популярного музыкального коллектива "Капучино". Но, спустя несколько месяцев творческого застоя в группе, она решила выступать сольно под псевдонимом Alicia Gorn втайне от продюсера в ночных клубах Киева.

Светлана Лобода в молодости Инстаграм Лободы

Уже с 2004 года, после того как Лобода стала новой солисткой трио "ВИА Гра", про нее начали ходить слухи о пластике носа и губ.

Лобода во времена "ВИА Гра" Рамблер

Певица же утверждает, что такая внешность подарена ей родителями, тренировками, регулярными процедурами по уходу, и отрицает пластику. Но находятся врачи, которые говорят обратное.

Пластический челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин говорит: "Если сравнивать фото раннего периода, то можно заметить, что Светлана сделала себе ринопластику и, скорее всего, поработала над увеличением губ. Вероятно, ей была проведена аугментация некоторых зон в нижней трети и средней трети лица".

Как менялась Лобода Коллаж

Одной из причин, по которой контракт с "ВИА Грой" был расторгнут, Светлана называла то, что она "до невозможности индивидуальный человек" и хотела быть не частью группы, а самостоятельной певицей Светланой Лободой. И уже 2010 году Светала официально зарегистрировала музыкальный проект "LOBODA".

Лобода без макияжа Инстаграм Лободы

Лобода тогда и сейчас Коллаж

Лобода до пластики Стархит

До 2019 года певица набрала огромную аудиторию поклонников и такую же аудиторий хейтеров. Все в один голос утверждают, что Лобода бесспорно талантлива, но без пластики груди, подтяжки лица, ринопластики и увеличения губ она не обошлась.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в пластике лица заподозрили супругу президента Франции Бриджит Макрон. Ей сделали омоложение очень быстро, но СМИ все равно об этом узнали.

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