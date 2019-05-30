День рождения легендарного Шурика: трагическая история Александра Демьяненко

В четверг, 30 мая знаменитому советскому актеру Александру Демьяненко, известному как легендарный Шурик из комедий Леонида Гайдая, могло бы исполниться 82 года.

Артиста уже давно нет с нами – он умер 20 лет назад в возрасте 62 лет, однако помнить о нем будут еще долгие годы представители нескольких поколений. OBOZREVATEL решил вспомнить трагическую историю Шурика.

Александр Демьяненко в роли легендарного Шурика Википедия

От чего же умер знаменитый Шурик?

Демьяненко умер 22 августа 1999 года, причиной смерти стал отек легких. Его спровоцировало заболевание коронарных сосудов сердца, снабжающих главный орган человеческого организма кислородом и питательными веществами. На момент смерти великому артисту было 62 года. Несмотря на тяжелые проблемы со здоровьем, Александр Демьяненко крайне редко упоминал об этом. Его супруга вспоминала:

"Саша практически не жаловался на какие-то боли в сердце, лишь изредка говорил о том, что что-то давит в груди…"

Новости В этот день умер всеми любимый Шурик из комедий Гайдая

Что известно о смерти Демьяненко?

Боли в сердце у Александра Демьяненко появились после серьезных трудностей с работой. Художественный руководитель петербуржского комедийного Театра им. Н. П. Акимова Татьяна Казакова не была заинтересована в сотрудничестве с талантливым актером. Она сказала ему, что не знает его как артиста театра. Это заявление сильно шокировало Демьяненко. После ссоры с Татьяной Александр Демьяненко столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и был вынужден браться за любую работу в театре и на съемочных площадках, что также подкосило его здоровье.

Александр Демьяненко Ruskino

Во время съемок в одном из последних в карьере Демьяненко сериалов у артиста отслоилась сетчатка на правом глазу. Московские доктора спешно провели на зрительном органе операцию с применением серьезного наркоза, из которого артист еле вышел. Спустя некоторое время Александра опять положили в больницу с подозрением на язвенную болезнь желудка. Уже в ходе проведения диагностики выяснилось, что у него совсем другой диагноз – ишемическая болезнь сердца, причем сердечный приступ был повторный. О первом инфаркте актер даже не знал.

Как умер Александр Демьяненко?

Медики начали готовить Александра к операции по шунтированию – Демьяненко очень боялся ее. Падчерица актера Анжелика Неволина вспоминала:

"Папа всеми способами оттягивал этот момент. Он боялся, что будут распиливать грудную клетку …"

Александр Демьяненко и Владимир Этуш в фильме "Кавказская пленница" Ruskino

Родственники даже старались не упоминать термин "шунтирование" при главе семейства лишний раз. Родные скрывали подробности проведения операции.

Операция была запланирована 1 сентября. Но Александру, увы, не суждено было дождаться этого дня. Артист умер утром 22 августа 1999 года. Последний раз живым его видел актер и друг Демьяненко Ефим Каменецкий:

"В субботу вечером я был у него в больнице, часов в семь мы расстались, он меня проводил до лифта. А на другой день около одиннадцати звонит телефон – и крик его жены из больницы…"

Посмертное вскрытие показало, что к 62 годам у Александра почти не осталось "живого места" на сердце. Легендарного Шурика похоронили на Серафимовском кладбище 26 августа. На прощание с ним собрались все именитые личности Петербурга. Его вторая супруга Людмила обрела покой рядом с артистом через несколько лет.

Уже после похорон Александра Демьяненко стали ходить слухи о том, что он сильно увлекался спиртным и именно эта привычка послужила причиной смерти. До сих пор неизвестно, насколько информация соответствовала действительности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2019 года умер коллега Александра Демьяненко, знаменитый актер Владимир Этуш, который играл вместе с ним одну из главных ролей в фильме "Кавказская пленница". Артист скончался на 97-ом году жизни.

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