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День рождения Богдана Ступки: лучшие цитаты легендарного актера

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27 августа 2019 года легендарному украинскому актеру Богдану Сильвестровичу Ступке исполнилось бы 78 года.

За свою жизнь актер сыграл во множестве спектаклей и фильмов. Артист скончался 22 июля 2012 года, на 71-м году жизни. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне одной из последних стадий рака кости. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать лучшие цитаты великого актера.

День рождения Богдана Ступки: лучшие цитаты легендарного актера
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Шекспир сказал: "Мир - театр и мы все в нем актеры". А Сковорода еще дополнил, сказал: "И каждый играет ту роль, на которую его поставили". Я думаю, это правильно.

День рождения Богдана Ступки: лучшие цитаты легендарного актера

Я не люблю войну, потому что с детства боюсь стрельбы. Мне было всего три года, но я хорошо ее помню. Помню, как немцы давали детям шоколад. Как предупреждали: сейчас тут начнется битва, уходите из домов. И теперь всю жизнь меня преследует страх. Этот страх иногда заставлял меня драться, идти против больших людей. Возможно, именно из-за него я и пошел в кино. Ведь в кино ты легко можешь спрятаться - это не ты, это всегда кто-то другой.

День рождения Богдана Ступки: лучшие цитаты легендарного актера

Делай дело честно, с душой - и твое к тебе придет... Но это не значит, что уже завтра появятся золотые горы.

День рождения Богдана Ступки: лучшие цитаты легендарного актера

Господу Богу все хорошо удалось - и рождение человека, и юность, и зрелость. А вот старость - нет. Идешь по улице, а ноги подкашиваются. И думаешь: еще недавно бегал, куда все делось? Ведь в человеке только тело стареет, а душа остается молодой.

День рождения Богдана Ступки: лучшие цитаты легендарного актера

Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и долг каждого – сохранить ее культурное богатство.

День рождения Богдана Ступки: лучшие цитаты легендарного актера

Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что имею возможность способствовать этому.

День рождения Богдана Ступки: лучшие цитаты легендарного актера

Мне все говорят: "Богдан, ты помешался на своих украинцах". А я вот недавно выяснил, что семья Фрейда была родом из Украины, из города Тысменица. Поехал туда. Вот, говорю, ведь Фрейд из ваших мест! А они без понятия. Сидят все и норковые шубы шьют...

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский актер Дмитрий Ступка и телеведущая Полина Логунова впервые показали публике свою дочку Богдану.

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Персона
Богдан Ступка
Место
Украина
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