"День рождения Бандеры отметим?" В "ДНР" со скандалом отменили концерт Скрябина

В оккупированном Донецке отменили концерт памяти в честь легендарного музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко), которому 17 августа исполнился бы 51 год.

По данным "Новости Донбасса" со ссылкой на сообщения в соцсети "ВКонтакте" (запрещена в Украине), мероприятие планировалось провести на день рождения погибшего артиста, в заведении "Кинокофейне".

Однако, в пророссийских сообществах начали выражать недовольство из-за концерта, а в сторону организаторов даже посыпались угрозы. Пользователи призвали так называемое "МГБ "ДНР" "разобраться". Неадекваты обзывали Скрябина в соцсети "русофобом" и потребовали сорвать мероприятие.

Кузьма Скрябин instagram/kuzma_skryabin

"Единоукраинство при нынешних "властях" уже выходит за все мыслимые рамки. Похоже, процесс только набирает обороты. А день рождения Бандеры скоро будем отмечать?" – пожаловались в сепаратистском паблике.

В результате, страницу концерта в соцсети заблокировали, а публикации с рекламой вечера памяти были удалены. Организаторы не стали комментировать ситуацию.

При этом, адекватные пользователи в комментариях под постами с нападками написали, что им нравится творчество легендарного музыканта, и потребовали не политизировать концерт памяти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля 2019 года, в день смерти Андрея Кузьменко украинцы трогательно вспомнили музыканта. В сети написали много теплых слов о легенде.

Летом в Киеве разгорелся скандал: ГУ ГФС выписало штраф на 1,6 тыс. грн в адрес погибшего артиста, что вызвало гнев пользователей.

Тем временем, в начале августа на "Площади звезд" у торгового центра "Гулливер" увековечили имя Скрябина. Была организована церемония открытия его персональной звезды.

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