День молодежи 2020: какие украинские звезды добились успеха в юном возрасте

Традиционно в последнее воскресенье июня в Украине отмечается День молодежи – национальный праздник молодых людей. В этом году празднование выпало на 28 июня.

Они амбициозны и точно знают чего хотят. Их выступления срывают кучу оваций, а за творчеством следят тысячи фанатов. OBOZREVATEL решил рассказать о молодых представителях украинской эстрады и их пути к популярности.

Alina Pash

Певица Алина Паш стала сенсацией украинской музыки буквально за год. Молодая артистка смогла создать свой уникальный стиль объединяя в своей музыке этнокультуру и современные мотивы.

Instagram Алины Паш

Сейчас девушке 27 и она достигла немалого успеха.Творческая карьера Алины началась, когда ей было 19 лет. Она проходила пробы в группу Real O, но в итоге попала на бэк-вокал к коллективу "СКАЙ". Новым этапом в жизни девушки стало участие в 6-м сезоне музыкального шоу "Х-Фактор",где она заняла третье место. Позже Паш стали приглашать на отборы в разные украинские группы такие как: “Kazka”,”Dvoe” и тд. Но девушка твердо решила заниматься сольной карьерой.

Jerry Heil

Под псевдонимом Jerry Heil скрывается имя Яна Шемаева. Как и любая девочка в детстве, Яна обожала стоять с микрофоном перед зеркалом, напевая любимые песни. Сейчас ей 24 года и она одна из самых известных молодых исполнительниц Украины.

Instagram Jerry Heil

Юная певица смогла заявить о себе благодаря возможностям социальных сетей. Яна имеет сотни тысяч подписчиков на YouTube и в Instagram.

В 2019 году Jerry Heil выпустила свой самый известный сингл "Охрана отмена". Трек за считанные дни стал едва не главным хитом года. Певица принимала участие в Нацотборе на Евровидение с песней "Vegan" и даже попала в финал.

Сейчас Яна продолжает писать песни и снимать клипы. Видео на трек "#натверкай", выпущенное в соавторстве с известной блогершей M.A.M.A.S.I.T.A., за первый месяц набрало на YouTube более 1 млн просмотров.

Мишель Андраде

Мишель Андраде – украинско-боливийская певица, которая участвовала в 4 сезоне проекта "X-фактор". Родилась 10 ноября 1996 года в Боливии. В 2010 году в возрасте 13 лет она переехала в Киев. Девушка исполняет хиты на 5 языках.

Instagram Мишель Андраде

Популярность пришла к Мишель в 2013 году, когда она приняла участие в 4-м сезоне украинского шоу "X-Фактор". Ей удалось пробиться в топ-24 лучших исполнителей. На этапе прослушиваний рэпер Серега проголосовал против нее, однако в 2014 году он пригласил Мишель исполнить главную роль в своём короткометражном фильме "Гаджьо".

Khayat

Instagram Khayat

Молодой и талантливый певец KHAYAT стал известен после талант-шоу "Голос країни", в котором дошел до финала. Затем последовал другой конкурс – Национальный отбор на Евровидение-2019, где певца активно поддержали зрители. 2020-й в карьере певца начался с повторного участия в украинском Нацотборе Евровидения, где он вышел в финал.

Музыкой парень начал заниматься в 6 лет, играя на аккордеоне. В 15 лет он уже начал сочинять собственную музыку и заниматься вокалом.

23-летний украинский артист Адо (Андрей) Хаят имеет эффектный голос, а одной из его фишек является народная стилистика исполнения в сочетании с современным саундом.

Alyona Alyona

Украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) своим появлением на буквально взорвала украинский шоубизнес. Ранее она была заведующей детского сада в поселке Дерновка, который находится недалеко от Киева. Свои рэперские тексты девушка пишет уже 15 лет, но только недавно благодаря друзьям решила открыться публике.

Instagram Alyona Alyona

"Рыбки" – дебютный клип певицы, который набрал около 2 миллионов просмотров. Именно с этого трэка начался ее успех в хип-хоп индустрии и реальная узнаваемость.

Melovin

Украинский певец, победитель шестого сезона шоу "Х-Фактор", представитель Украины на Евровидении-2018 Константин Бочаров, более известный как Melovin, узнал, что такое слава и популярность в юном возрасте – 17 лет.

Instagram Melovin

Melovin известен не только своим творчеством и достижениями, но и довольно необычной внешностью. В 2018 году Melovin победил в Нацотборе и представлял Украину на Евровидении с песней Under The Ladder. По результатам конкурса Бочаров занял 17-е место, хотя букмекеры пророчили ему 23-е.

Ivan Navi

Настоящее имя молодого 27-летнего артиста – Иван Сяркевич. Он родился во Львове и с самого детства начал заниматься музыкой.

Instagram Ivan Navi

Настоящим стартом музыкальной карьеры Ивана можно считать 2015 год, когда артист принял участие в шоу "Співай як зірка". Телевизионный проект транслировали на украинском телеканале "Новый канал", где парня заметил Кузьма Скрябин. С тех пор жизнь молодого участника шоу очень изменилась.

В 2016 году Иван презентовал дебютный клип "Такі молоді". Благодаря этой видеоработе он стал популярен в Украине. А в 2019 артист решил участвовал в Нацотборе на Евровидение.

Иван Сяркевич создает модную танцевальную музыку в стиле tropical house, аудитория его поклонников увеличивается с каждым днем. Останавливаться на достигнутом парень не собирается.

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