День блондинок-2019: как выглядят самые известные "светлые головы" Украины и мира

Создавать праздники в честь самых разнообразных вещей в последнее время стало модно, а, как известно там, где мода, там и блондинки. Белокурые красавицы теперь тоже имеют право насладиться своим днем. 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день блондинок. Согласно официальной версии, праздник был создан американскими блондинками-юристами после выхода фильма "Блондинка в законе" в 2001 году.

В День блондинок OBOZREVATEL решил напомнить, почему "светлые головы" – это круто, и как они изменили (и продолжают менять) мир к лучшему.

Оля Полякова

Оля Полякова Instagram

Украинская Леди Гага, самая известная блондинка страны, Оля Полякова начинала свою карьеру со старательного обучения музыкальному ремеслу. После музыкальной школы, блондинка окончила с красным дипломом музыкальное училище по классу хорового дирижирования. Выпускница Киевского национального университета культуры по классу эстрадного вокала. Диапазон голоса певицы – 3 октавы. После учёбы девушка медленно, но уверенно начала продвигаться в шоу-бизнес. На сегодняшний день Полякова является успешной певицей, актрисой, телеведущей, снимается в рекламах на ее счету несколько альбомов, фильмов, пара десятков синглов, а телешоу с участием Оли Поляковой не сосчитать. Стильная, яркая, эпатажная, смелая поп-дива Оля Полякова доказала – блондинки могут все.

Тина Кароль

Тина Кароль Instagram

Элегантная, нежная, трогательная – все это Тина Кароль. Народная артистка Украины, победительница многих конкурсов и обладательница почетных премий и званий, в том числе лучшая исполнительница Украины по версии ряда национальных премий (YUNA, M1 Music Awards и другие). Чрезвычайно талантливая певица, достигла признания в молодом возрасте, на протяжении всей карьеры активно гастролирует Украиной, является лицом ряда компаний, ее помещают на обложки глянцевых журналов. Тина Кароль – желаемая гостья на крупнейших национальных мероприятиях. Активно занимается благотворительностью, также является тренером "Голос" и "Голос. Діти". Кароль известна своим патриотизмом и любовью к украинской культуре, помимо своего репертуара, девушка на своих концертах исполняет украинские народные песни, колядки, выступает с детскими хорами. За отсутствие фальши и искренность народ и полюбил девушку. Тина Кароль доказала, что блондинки могут быть не только наивными глупышками, но и глубокими, духовными личностями.

Светлана Лобода

Светлана Лобода Instagram

"Сексуальна-небезпечна" Светлана Лобода шокировала публику еще до того, как это стало мейнстримом. Откровенная и драйвовая, такими словами можно охарактеризовать певицу. Мужская часть аудитории до сих пор с теплом вспоминает, горячие, зажигательные клипы и возбуждающий голос Лободы на пике своей популярности. Заслуженная артистка Украины, участница Евровидения-2009. Обладательница множества премий и наград, талантливая певица и мульти-инструменталка (играет на басу, гитаре, барабанах, фортепьяно), вошла в историю легендарной группы "ВИА Гра" как участница. Последние годы ходят слухи о романе Светланы Лободы и фронтмена Rammstein Тиля Линдемана, в том числе, отцовство новорожденной дочери Лободы, так же приписывают грозному рокеру. Блондинки могут быть жесткими и сексуальными, амплуа Светланы Лободы говорит само за себя.

Елена Зеленская

Елена Зеленская Instagram

Елена Зеленская только привыкает к званию первой леди страны. Про супругу президента пока известно не многое, так как свою деятельность она не афишировала долгие годы, а активно интересоваться ею начали лишь в 2019 году, с началом политической карьеры мужа. Владимир и Елена Зеленские женаты уже 16 лет, провстречавшись до этого 8 лет. Девушка закончила архитектурный с отличием, но приобретенные знания на практике задействовать ей не пришлось. Зеленская показала отличное чувство юмора и, вскоре, она влилась в коллектив "Квартала-95" как сценарист. Обворожительная, холодная и сдержанная Елена Зеленская составляет неплохую конкуренцию предыдущей первой леди Марине Порошенко, которую называли самой элегантной женой главы государства в истории Украины. Сочетание холодного ума и прекрасного чувства юмора – блондинки остаются практически неуязвимыми.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева Cosmopolitan

Молодое поколение блондинок также может похвастаться самородками. Настя Ивлеева стала популярной не так давно, но это ни в коей мере не уменьшает ее заслуг. Иногда гениальное в простоте. Блогерша, телеведущая, вайнерша, актриса, модель. Настя Ивлеева стала популярна благодаря интервью с Юрием Дудем, после которого ее "15 сантиметров" стали интернет-мемом. Девушка совмещает образы сексуальной блондинки и обычной "телочки с района", часто появляясь в своих "вайнах" и на фото в соответствующей одежде и без макияжа. В тоже время блогерша не стесняется подогревать интерес публики и откровенными фотосетами. Ивлеева чувствует аудиторию и ведет себя максимально прямолинейно, видимо поэтому на Instagram-аккаунт Насти подписалось почти 12 млн подписчиков. Стильно, сексуально, молодежно – блондинки до сих пор умеют оставаться в центре внимания.

Памела Андерсон

Памела Андерсон Weekly-News

Горячая Памела Андерсон не нуждается в представлении. Ее "Спасатели Малибу" плотно вошли в поп-культуру и надолго засели в воспаленных умах молодежи тех лет. Секс-символ США, актриса, фотомодель она украшали собой плакаты и обложки журналов, в том числе и Playboy. При упоминания известных блондинок Памела приходит на ум одной из первых. Блондинки не могут оставлять равнодушными.

Мэрилин Монро

Мэрилин Монро Сторифокс

Эту блондинку знает каждый. Эталон красоты Америки и всего мира, секс-символ 50-х годов, актриса, певица, интриганка, харизматичная и незабываемая Мэрилин Монро. Эта, простая по происхождению девушка, за свою короткую жизнь смогла стать иконой ретро-эпохи. Самая востребованная актриса тех времен. Именно за образ глуповатой, но очаровательной блондинки Монро и полюбилась публике. Монро называют любовницей не менее любимого народом президента США Джона Кеннеди. Также, есть версия, об убийстве Мэрилин Монро властями США, поскольку по некоторым данным девушка представляла угрозу национальной безопасности. Примечательно, что Норма Мортенсон (настоящее имя) стала популярна именно после пластики и высветления волос. Мэрилин Монро доказала, что блондинки умеют делать историю.

Кэтрин Винник

Кэтрин Винник Instagram

Кэтрин Винник (Екатерина Винницкая) – канадская актриса украинского происхождения. Стала известной благодаря популярному сериалу от телеканала History "Викинги". К восьми годам Екатерина Винницкая говорила исключительно на русском языке. Предки актрисы родом с Галичины. Ходила в украинскую школу, посещала украинскую католическую церковь, да и сейчас она нередко вспоминает о своих украинских корнях. Увлекается боевым искусствами, имеет лицензию телохранителя. Порой хрупкие блондинки не только могут постоять за себя, но и защитить вторых. Блондинка – хорошо, блондинка-украинка – еще лучше.

Как сообщал OBOZREVATEL, одна из топовых украинских блондинок Оля Полякова заявила о том, что, помимо творческой деятельности, также планирует реализовать себя и в политике.

Оля сообщила, что создает свою политическую силу, которая станет "первой женской партией в Украине". При этом в комментарии для OBOZREVATEL она указала, что не пойдет с партией на внеочередные выборы в Верховую Раду в 2019 году, а сначала наберется опыта и тогда начнет свою деятельность в парламенте.

Полякова позже объяснила свое решение пойти в политику.

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