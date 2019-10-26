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26 октября • обновлено в 14:29
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День автомобилиста: на чем ездят украинские звезды

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День автомобилиста и дорожника или, как его называют, "День водителя" в 2019 году будут праздновать 27 октября. Это профессиональный праздник не только для водителей, но и для работников автотранспортной отрасли.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, какие автомобили предпочитают украинские знаменитости.

День автомобилиста: на чем ездят украинские звезды
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Украинская ведущая Екатерина Осадчая предпочитает Jaguar XJ.

Танцор Влад Яма ездит на Lexus UX250h.

Захотелось новых эмоций. К тому же давно не держал в руках Lexus. Будем кататься на UX250h целый месяц... Сын прыгал от счастья когда узнал что поедем на новой машине(для него главное в авто - спойлер, это значит самая "быстрррая"), сошлись на том, что космическая форма задних фонарей - это и есть спойлер😉 Пока очень тихий и юркий, посмотрим что дальше... Ну и цвет как у моей первой тогда еще кредитной малышки, угадаете какой?)... @lexus_ukraine

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Дмитрий Монатик в сентябре опробовал електрокар Jaguar I-PACE.

Мы живем в удивительное время: стремительно развивающихся технологий! Каждый день что то новое, уму непостижимое ранее, удивительное и впечатляющее. Эпоха электрокаров пришла! Или очень стремительно приходит в Украину и мир в целом. #jaguaripace мне посоветовал протестить один очень хороший человек. За ,что благодарен. Мне было так интересно, я пошёл на тест драйв! И правда! Восторг, полный восторг! Скорость, технологичность, комфорт, дизайн -ааауууфффф #ПриВидеТебяВсеТает!!! И что самое главное- экологичность🍀 никакого бензина, газа, масел и т.п. Чистая энергия! Чистая планета 🌍! Ягуар -я покорён! Чувствуется #MadeWithLoveAndRhythm ! Попробуйте сами! Тест драйв в @jlrkyivwest !!! Это #ТоОтЧегоБезУма 🔥🔥🔥😼

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Ведущий Анатолий Анаточич выбрал для себя Mercedes.

Александр Педан ездит на Volvo.

Ви часто запитуєте у діректі яка в мене машина. Зараз це автомобіль марки Volvo. ⠀ А от першу свою машину я купив коли тільки переїхав до Києва, не маючи фінансової стабільності і достатку я зайшов у салон в центрі Києва і взяв у кредит авто, бо був на 100 відсотків впевнений, що зможу виплатити! ⠀ ⠀ Так і сталося, сьогодні я погасив останній платіж 😂😂😂 жартую, розрахувався я за неї дуже давно, але яким же треба було бути дурним, щоб не маючи нічого взяти машину в кредит 🙈🙈🙈 ⠀ ⠀ Давайте так, хто відгадає марку та модель мого першого автомобіля отримає від мене бонус 🎁 Пиши у коментарях 👇🏻👇🏻👇🏻

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)

Президент Украины предпочел електрокар Tesla Model X.

Как ранее писал OBOZREVATEL, автомобиль артиста лейбла Black Star Pabl.A обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия музыкант не пострадал.

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