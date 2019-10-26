День автомобилиста: на чем ездят украинские звезды

День автомобилиста и дорожника или, как его называют, "День водителя" в 2019 году будут праздновать 27 октября. Это профессиональный праздник не только для водителей, но и для работников автотранспортной отрасли.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, какие автомобили предпочитают украинские знаменитости.

Украинская ведущая Екатерина Осадчая предпочитает Jaguar XJ.

Танцор Влад Яма ездит на Lexus UX250h.

Дмитрий Монатик в сентябре опробовал електрокар Jaguar I-PACE.

Ведущий Анатолий Анаточич выбрал для себя Mercedes.

Александр Педан ездит на Volvo.

Президент Украины предпочел електрокар Tesla Model X.

Как ранее писал OBOZREVATEL, автомобиль артиста лейбла Black Star Pabl.A обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия музыкант не пострадал.

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