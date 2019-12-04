"Демо", "Полиция нравов" и другие: где сейчас звезды 90-х, которые пропали со сцены

Некоторые хиты 1990-х и начала 2000-х годов до сих пор крутят на радио и телевидении. Однако многие исполнители того времени по разным причинам ушли со сцены.

OBOZREVATEL расскажет, куда пропали Влад Сташевский, Лариса Черникова, Саша Зверева и другие звезды 90-х (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Влад Сташевский

SM News

Красивый и талантливый Влад Сташевский покорил сердца многих девушек несколькими песнями в 90-х годах, однако скрылся с горизонта эстрады в 2000-х. Дело в том, что, отказавшись от карьеры певца, Влад кардинально сменил сферу деятельности и работал генеральным директором на металоперерабатывающем заводе. Сейчас Владу 45 лет, он иногда дает концерты со старым репертуаром.

Светлана Владимирская

woman.rambler.ru

Светлана Владимирская известна благодаря своей самой популярной песне "Мальчик мой", именно за нее Светлана получила премию "певица года" в 1994-м. После взлета своей популярности в 1998 году певица неожиданно уехала вместе со своим мужем в Красноярский край, в деревню Петропавловка. На этот счёт ходило множество слухов; например, по телевидению России рассказывали, что она была в секте Виссариона. Сама певица объясняла смену деятельности первой беременностью и общей усталостью от шоу-бизнеса.

Светлана вернулась на сцену в 2004 году, параллельно работая дирижером хора. Периодически принимает участие в разных проектах на российском телевидении.

Саша Зверева

prelest.com

Российская певица и диджей стала известной благодаря тому, что в свое время была солисткой группы "Демо". Сейчас Саша – известный дизайнер в США и одна из популярных мам инстаграма.

Лариса Черникова

woman.ru

Когда-то песня "Я люблю тебя, Дима" звучала едва ли не в каждом доме. Ее исполнительница Лариса Черникова заряжала своей энергией, под ее песни хотелось танцевать. Школьные дискотеки просто разрывали ее хиты. Но в 1996 году был убит муж певицы, бизнесмен. После этого Черникова прекратила карьеру и в корне изменила свою жизнь.

Она познакомилась с фермером из США и уехала к нему жить. Сейчас Лариса Черникова живет на две страны, поет мантры и записывает их на диски. Артистке 45 лет.

Мистер Малой

woman.ru

Мистер Малой (настоящее имя Андрей Цыганов) был первооткрывателем рэп-культуры России 1990-х. Хит "Буду погибать молодым" стал гимном начинающих читать рэп в тот период. Сейчас Цыганов – владелец студии йоги. Ему 40 лет.

24smi.org

"Полиция нравов"

SM News

Две лысые девушки – участницы эпатажного дуэта "Полиция нравов" – в свое время шокировали публику 1990-х. Самые известные композиции группы: "Парень из Техаса", "Я тащусь от тебя", "Baby", "Девушки хотят". Сейчас одна из участниц дуэта – Фрида – редко выступает с концертами, некоторое время занималась продюсированием.

Певица сконцентрировалась на воспитании дочери. О второй участнице под псевдонимом Ангел практически ничего неизвестно. Как-то по интернету гуляла неподтвержденная информация, что певица уехала на запад и открыла студию йоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно росСМИ выяснили, сколько и на чем зарабатывает украинская певица София Ротару. Так, недавно директор артистки заявлял, что звезда едет выступать на "Песню года" бесплатно.

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