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4 декабря • обновлено в 20:30
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"Демо", "Полиция нравов" и другие: где сейчас звезды 90-х, которые пропали со сцены

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Некоторые хиты 1990-х и начала 2000-х годов до сих пор крутят на радио и телевидении. Однако многие исполнители того времени по разным причинам ушли со сцены.

OBOZREVATEL расскажет, куда пропали Влад Сташевский, Лариса Черникова, Саша Зверева и другие звезды 90-х (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Влад Сташевский

"Демо", "Полиция нравов" и другие: где сейчас звезды 90-х, которые пропали со сцены

SM News

Красивый и талантливый Влад Сташевский покорил сердца многих девушек несколькими песнями в 90-х годах, однако скрылся с горизонта эстрады в 2000-х. Дело в том, что, отказавшись от карьеры певца, Влад кардинально сменил сферу деятельности и работал генеральным директором на металоперерабатывающем заводе. Сейчас Владу 45 лет, он иногда дает концерты со старым репертуаром.

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Светлана Владимирская

"Демо", "Полиция нравов" и другие: где сейчас звезды 90-х, которые пропали со сцены

woman.rambler.ru

Светлана Владимирская известна благодаря своей самой популярной песне "Мальчик мой", именно за нее Светлана получила премию "певица года" в 1994-м. После взлета своей популярности в 1998 году певица неожиданно уехала вместе со своим мужем в Красноярский край, в деревню Петропавловка. На этот счёт ходило множество слухов; например, по телевидению России рассказывали, что она была в секте Виссариона. Сама певица объясняла смену деятельности первой беременностью и общей усталостью от шоу-бизнеса.

Светлана вернулась на сцену в 2004 году, параллельно работая дирижером хора. Периодически принимает участие в разных проектах на российском телевидении.

Саша Зверева

"Демо", "Полиция нравов" и другие: где сейчас звезды 90-х, которые пропали со сцены

prelest.com

Российская певица и диджей стала известной благодаря тому, что в свое время была солисткой группы "Демо". Сейчас Саша – известный дизайнер в США и одна из популярных мам инстаграма.

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Лариса Черникова

"Демо", "Полиция нравов" и другие: где сейчас звезды 90-х, которые пропали со сцены

woman.ru

Когда-то песня "Я люблю тебя, Дима" звучала едва ли не в каждом доме. Ее исполнительница Лариса Черникова заряжала своей энергией, под ее песни хотелось танцевать. Школьные дискотеки просто разрывали ее хиты. Но в 1996 году был убит муж певицы, бизнесмен. После этого Черникова прекратила карьеру и в корне изменила свою жизнь.

Она познакомилась с фермером из США и уехала к нему жить. Сейчас Лариса Черникова живет на две страны, поет мантры и записывает их на диски. Артистке 45 лет.

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Мистер Малой

"Демо", "Полиция нравов" и другие: где сейчас звезды 90-х, которые пропали со сцены

woman.ru

Мистер Малой (настоящее имя Андрей Цыганов) был первооткрывателем рэп-культуры России 1990-х. Хит "Буду погибать молодым" стал гимном начинающих читать рэп в тот период. Сейчас Цыганов – владелец студии йоги. Ему 40 лет.

"Демо", "Полиция нравов" и другие: где сейчас звезды 90-х, которые пропали со сцены

24smi.org

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"Полиция нравов"

"Демо", "Полиция нравов" и другие: где сейчас звезды 90-х, которые пропали со сцены

SM News

Две лысые девушки – участницы эпатажного дуэта "Полиция нравов" – в свое время шокировали публику 1990-х. Самые известные композиции группы: "Парень из Техаса", "Я тащусь от тебя", "Baby", "Девушки хотят". Сейчас одна из участниц дуэта – Фрида – редко выступает с концертами, некоторое время занималась продюсированием.

Певица сконцентрировалась на воспитании дочери. О второй участнице под псевдонимом Ангел практически ничего неизвестно. Как-то по интернету гуляла неподтвержденная информация, что певица уехала на запад и открыла студию йоги.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно росСМИ выяснили, сколько и на чем зарабатывает украинская певица София Ротару. Так, недавно директор артистки заявлял, что звезда едет выступать на "Песню года" бесплатно.

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Автор
Алина Мельник
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