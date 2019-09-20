Деми Мур рассказала о груповом сексе с Эштоном Катчером

Голливудская актриса Деми Мур призналась, что бывший муж Эштон Катчер склонил ее к сексу втроем, после чего неоднократно изменял.

Об этом и других подробностях личной жизни звезда написала в мемуарах "Наизнанку" (Inside Out), а отрывки из книги распространило издание RadarOnline.

По словам Мур, проблемы в личной жизни у них начались после выкидыша. Однажды Эштон предложил супруге устроить групповой секс с еще одной девушкой.

Деми Мур написала мемуары о жизни и изменах Катчера instagram.com/demi.moore

"Я хотела показать ему, какой классной и веселой я могу быть", – призналась актриса, уточнив, что это стало большой ошибкой.

Через некоторое время Катчер изменил жене в их же доме в Лос-Анджелесе, пока она находилась на съемках фильма "Родственнички". Об этом актриса узнала из СМИ.

Деми Мур и Эштон Катчер Marie Claire Australia

21-летней девушкой, с которой Катчер ей изменил, оказалась Бритни Джонс. Она призналась, что познакомилась с актером на вечеринке по случаю дня рождения дочери Мур Румер.

"В свое оправдание Эштон сказал, что все это произошло потому, что мы привлекли постороннего человека в свои отношения, и это в определенной степени размыло границы", – отметила Мур.

Эштон Катчер instagram.com/aplusk

Позже актриса узнала о второй измене мужа, которая произошла во время холостяцкой вечеринки его друга. Второй пассией оказалась 22-летняя Сара Лиль, которая позже слила изданию US Weekly информацию о близости со знаменитостью.

Как сообщал OBOZREVATEL, после развода с Мур Катчер женился на актрисе с украинскими корнями Миле Кунис. Сейчас они воспитывают дочь Уайатт и сына Димитрия. А в марте 2019 года появилась информация, что Мила ждала ребенка в третий раз, однако слухи не подтвердились.

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