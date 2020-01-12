Демарш Гарри и Меган: кто еще уходил из королевской семьи и чем это закончилось

То, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили уйти из королевской семьи и отказаться от монарших привилегий, вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии.

Однако заметим, что Гарри и Меган – далеко не единственные члены королевской семьи, которые покидают ее по различным причинам. В связи с этим OBOZREVATEL решил вспомнить, кто еще из представителей монарших семей в свое время решил отказаться от своих титулов и привилегий.

Associated Press

Так, в 1936 году король Эдуард VIII отказался от престола, чтобы жениться на гражданке США, светской львице Уоллис Симпсон, разведенной со своим первым мужем и добивающейся развода со вторым.

Эдуард стал единственным монархом, добровольно отрекшимся от престола, начиная с англосаксонского периода. На трон взошел его младший брат, отец Елизаветы II Альберт, принявший имя Георга VI.

Король Эдуард VIII и Уоллис Симпсон в отпуске на балканском побережье Средиземного моря, 1936 wikipedia.org

Уоллис Симпсон в 1936 году wikipedia.org

После отречения Эдуард принял новый титул: Его королевское высочество герцог Виндзор. В следующем году он вступил в брак с Симпсон. Супруги оставались в браке до смерти Эдуарда, последовавшей 35 лет спустя.

Интересно, что в книге "Уоллис влюблена" известный писатель Эндрю Мортон рассказывает о том, что в начале 1970-х годов страдающего от рака горла герцога Уоллис Симпсон бросила на попечение медсестры, которая была с ним, когда он умер. Жены рядом не было. "Бедный человек, – рассказывала медсестра. – Он называл ее имя снова и снова: "Уоллис, Уоллис, Уоллис". Или "Дорогая, дорогая". Это было жалко и грустно, как ягненок, зовущий свою мать".

Эдуард VIII и Уоллис Симпсон goodhouse.ru

Принц Луи Люксембургский в 2000-х годах также ради любви отказался от права на престол. Так, он является третьим сыном в семье кронпринца Анри и его жены Марии-Терезы, кубинки по происхождению. В возрасте 18 лет он отправился в Косово, чтобы укрепить боевой дух армии Люксембурга, и познакомился там с сержантом Тесси Антони, которая была дочерью кровельщика и добровольно поступила на службу. Между ними завязался стремительный роман и 12 марта 2006 года у пары родился первый сын Габриэль.

Свадьба принца Луи Люксембургского Pinterest

Принц Луи Люксембургский и его жена Тесси Антони East News

Несмотря на возражения семьи через полгода Луи женился на Тесси, отказавшись от права на престол, но сохранив за собой титул принца. Спустя еще год родился второй сын супругов Ноа. В 2009 герцог Анри подарил невестке титул принцессы, а его внуки стали принцами.

Однако в январе 2017 года было объявлено, что супруги приняли решение расстаться.

Принц Луи Люксембургский с семьей Pinterest

Принцесса Диана после развода с Чарльзом также в свое время потеряла титул, сохранив при этом квартиру в Кенсингтонском дворце, возможность использовать дворец Сент-Джеймса для развлечений и определенные королевские привилегии.

По слухам, королева Елизавета II хотела, чтобы Диана сохранила титул Ее королевского высочества, но Чарльз был "непреклонен" и она от него отказалась.

Принцесса Диана и принц Чарльз Pinterest

Вместо этого она получила титул Диана, Принцесса Уэльская.

Потеря титула разлучила Диану с остальными членами семьи таким образом, что ей пришлось делать реверансы всем, включая ее собственных детей. Принц Уильям успокаивал мать после потери титула, сказав: "Не волнуйся, мамочка, я дам его тебе обратно в день, когда стану королем".

Диана с детьми Pinterest

После разрыва с Чарльзом Диана встречалась с хирургом Хаснат-ханом, она даже познакомила его с сыновьями Уильямом и Гарри.

После разрыва с Хаснат-ханом в 1997 году Диана начала встречаться с египетским бизнесменом Доди Аль-Файедом. Возвращаясь с отдыха во французской Ривьере, Диана и Аль-Файед разбились в автомобильной катастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Диана и Доди Аль-Файед на отдыхе в Сен-Тропе, июль 1997 года marieclaire.ru

В 2004 году был лишен своего титула и права на престол и сын королевы Нидерландов принц Фризо Оранско-Нассауский. Он остался членом Королевской семьи, но не Королевского дома (по законам Нидерландов это разные понятия).

В 2003 году средний сын королевы Беатрикс принц Фризо обратился к правительству с просьбой разрешить ему жениться на давней возлюбленной Мейбл Виссе-Смит. В ходе проверки относительно девушки выяснилось, что раньше она состояла в отношениях с местным криминальным авторитетом, нидерландским "крёстным отцом" наркоторговли Класом Брёйнсмой, убитым в 1991 году. По этой причине Мейбл была признана недостойной занять место в королевской семье.

Принц Фризо Оранско-Нассауский и его жена Мейбл Виссе-Смит Pinterest

Но это не остановило принца Фризо, и 24 апреля 2004 года пара поженилась. Тем самым, по голландским династическим законам, Фризо потерял право на титул и престол, вместо этого он и его жена получили титул графа и графини Оранско-Нассауских, передающийся по наследству. Фризо также сохранил в личном порядке титулы "принц Оранско-Нассауский" и "его королевское высочество", но его дети уже не носят этих титулов и не называются принцессами.

Принц Оранско-Нассауский с семьей Pinterest

После свадьбы супруги переехали в Лондон, где родились две их дочери. 17 февраля 2012 года Фризо попал под лавину на австрийском горнолыжном курорте Лех во время катания вне трассы со своим другом. Полтора года он провел в коме, а затем умер от осложнений, вызванных травмой.

Единственная дочь Елизаветы II, которую называют одной из самых здравомыслящих членов королевской семьи, 69-летняя принцесса Анна, в 1973 году отказалась от того, чтобы ее дети получили королевские титулы.

Когда Анна родила детей, то вместе с мужем Марком Филлипсом они решили, что хотят, чтобы их дети жили обычной жизнью. Так как Анна является единственной дочерью королевы, то ее детям, в отличие от мужской ветви династии, королевские титулы не полагаются.

Елизавета II и принцесса Анна The Royal Family / Instagram

Тем не менее Елизавета II предложила ей, ее супругу и их наследникам "титулы учтивости", от которых принцесса отказалась.

Интересно, что дочь Анны Зара Тиндолл рада тому, что у нее нет титула, так как росла в более свободной атмосфере, чем, например, принц Чарльз. Она считает, что ей в этом повезло, поэтому и своим детям решила не давать никаких титулов.

Зара Тиндолл на Пасхальной службе, 1 апреля 2018 года marieclaire.ru

А 59-летний принц Эндрю, третий ребенок и второй сын королевы Великобритании Елизаветы II, решил временно "оставить королевские обязанности" в ноябре 2019 года, после громкого скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Так, принц Эндрю оказался втянут в этот скандал еще в 2005 году: Эпштейна обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней, и в суде свидетельница Вирджиния Робертс заявила, что в 2001 году, когда ей было 17, финансист принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю. В 2008 году Эпштейн пошел на сделку со следствием и был приговорен к 18 месяцам тюрьмы.

При этом принц Эндрю не прервал общения с Эпштейном и после его освобождения несколько раз гостил у него дома в Нью-Йорке. 6 июля 2019 года Эпштейн был вновь задержан и в ходе предварительного следствия покончил с собой в тюремной камере.

Принц Эндрю и Елизавета II

Королевская семья Британии последовательно заявляла, что обвинения в адрес принца не имеют никакого отношения к реальности. Сам принц лично не комментировал эту историю, пока в середине ноября 2019-го не дал интервью Би-би-си, в котором рассказал о дружбе с Эпштейном и попытался опровергнуть утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой.

После выхода программы в эфир принц подвергся резкой критике со стороны общественности: его обвинили в неискренности и в том, что он не выразил сочувствия пострадавшим девушкам. 20 ноября пресс-служба Букингемского дворца от имени принца Эндрю сообщила, что он временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи из-за произошедшего скандала.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что герцогиня Сассекская Меган Маркл озадачила поклонников, появившись на публике без обручального кольца на безымянном пальце.

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