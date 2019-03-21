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/Люди

"Дело здесь не в Путине": Акунин сделал заявление о России

2.7тЧитать материал на украинском

Российский писатель Борис Акунин, который уже несколько лет живет в Лондоне, высказался о России.

"Весь 2014 год был таким. Начиная с Крыма, боинга, ситуации на Донбассе. Я вдруг ощутил себя в каком-то меньшинстве на этом празднике жизни. Я понял, что ошибался, неправильно понимал свою страну", — сказал Акунин в интервью журналистке Ирине Шихман в программе "А поговорить?".

"Дело здесь не в Путине": Акунин сделал заявление о России

Скриншот из видео

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"В 2011-2013 годах, когда было демократическое движение, мне казалось, что я все понимаю, что все идет правильно и хорошо. Через какое-то время все это будет двигаться на всю страну, будет становиться мягче, человечнее. Выборы восстановятся, свобода слова. И тут я понял, что это какие-то более глубокие процессы. Было бы неправильно объяснять все "Вот завелся злой Путин, который решил все повернуть туда". Дело здесь не в Путине. Это частное проявление какого-то более глубокого процесса", — заявил Акунин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский продюсер, ведущий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдані" Игорь Кондратюк заявил, что украинские звезды не могут гастролировать по РФ, так как выступать перед агрессором — это низкокультурно и малоинтеллектуально.

Также он добавил, что лично для него Россия умерла, и с марта 2014 года совершенно не контактирует с россиянами.

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Может я слишком молод(хотя уже за сорок) но Чхартишвили понять не могу, человек, по-сути, отказавшийся от своих генетических корней, полностью ассоциирующих себя "русским патриотом", приложивший руку к созревшей в РФии шизофрении, вдруг переобулся и заявляет - я не этого хотел.... Это мне напоминает кацапское быдло Донбасса, сейчас мычащее "не этого хотели". Всех российских адекватов отпресссовали после Болотной ещё в 12-м (кто эмигрировал, кого убили), остались либо подстилки, либо "прозревшие" переобуванты. Кстати, пока писал понял, я тоже в своём роде "переобувант", ведь до 12-го испытывал к Чхартишвили уважение.
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