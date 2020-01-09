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9 января • обновлено в 17:49
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Дело оскандалившейся с кокаином в трусах Бочкаревой приняло неожиданный поворот

2.6т
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Следствие прекратило уголовное дело против российской актрисы Натальи Бочкаревой. Теперь МВД просит суд назначить актрисе только штраф.

Артистку обвиняли по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", пишет "Комсомольская правда".

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

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"В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", – сообщает пресс-служба суда.

Как сообщал OBOZREVATEL

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Автор
Мария Дидык
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