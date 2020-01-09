Дело оскандалившейся с кокаином в трусах Бочкаревой приняло неожиданный поворот

Следствие прекратило уголовное дело против российской актрисы Натальи Бочкаревой. Теперь МВД просит суд назначить актрисе только штраф.
Артистку обвиняли по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств", пишет "Комсомольская правда".
Наталья Бочкарева
"В Преображенский районный суд Москвы 9 января 2020 года поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа", – сообщает пресс-служба суда.
Как сообщал OBOZREVATEL
В сети появилась информация о задержании российской артистки Натальи Бочкаревой с кокаином. Сама актриса в ответ на шумиху в прессе заявила, что все это ложь, и весь день она провела с детьми.
Вскоре всплыло видео задержания полицией актрисы с наркотиками, а также странный ролик возле подъезда. На первом ролике она говорит, что кокаин держит в трусах. Позже также стало известно, что она имеет более 67 штрафов за различные нарушения ПДД.
Позже появилось еще одно видео, на котором зафиксировали, как Бочкарева отказывается от медицинского освидетельствования.
4 октября появилась информация, что на почве шумихи вокруг персоны Бочкаревой, у нее парализовало часть лица. Позже соседка актрисы написала, что не видела ее уже неделю, зато заметила машину скорой помощи возле дома.
18 октября Бочкареву лишили прав после скандала с наркотиками.
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