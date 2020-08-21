Дело о ДТП с Ефремовым: суд снова "заминировали". Все подробности

В пятницу, 21 августа, в Пресненском суде началось очередное заседание по делу Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

Во время седьмого слушания адвокат актера Эльман Пашаев продолжит предоставление своих доказательств. OBOZREVATEL следит за событиями в суде (чтобы посмотреть трансляцию, доскролльте страницу до конца).

Так, утром правоохранители получили анонимный звонок о том, что в здании Пресненского суда находится бомба. Помещение обследовали саперы и ничего не обнаружили. Отметим, что это не первое минирование во время слушания дела Ефремова. В среду, 19 августа, из здания суда эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Но тогда также бомбу не нашли.

Седьмое заседание по делу Михаила Ефремова Скриншот Youtube

Во время слушания 20 августа Ефремову стало плохо в зале суда. Он терял сознание. Судья вызвал скорую помощь в здание. В Telegram-канале "НеМалахов" сообщили, что после заседания к актеру домой срочно приехал семейный врач, ведь он не мог даже встать на ноги. Однако очередное слушание артист не пропустил.

К Ефремову приехал семейный врач Telegram канал "НеМалахов"

Напомним, что во время одного из предыдущих слушаний свидетели рассказывали, что за рулем внедорожника, который спровоцировал аварию, был именно Ефремов, хотя эту информацию отрицали. Так, Александр Добровинский публиковал видео первых минут после ДТП, которое подтверждает причастность российского актера к трагедии. До этого Михаил отказывался признавать свою вину и заявлял, что ничего не помнит.

Также в суде было озвучено причину смерти водителя фургона Сергея Захарова после ДТП с машиной Михаила Ефремова – потерпевший скончался от кровопотери, болевого шока и жировой эмболии. 19 августа планировали допросить актера о том, что случилось в день аварии. Однако он попросил перенести слушание, ведь после семи часов в суде боялся, что ему может стать плохо.

20 августа Пашаев предоставил в суде секретного свидетеля, который утверждал, что из автомобиля Ефремова после ДТП "вышел человек с пассажирской стороны".

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