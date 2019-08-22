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Дело на сотни тысяч: Лолита оказалась в центре финансового скандала

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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская отказалась оплачивать 600 тысяч рублей долга по коммунальным услугам.

Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, где уточняется, что звезда подавала апелляцию.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Лолиты Милявской на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей, а также пеней и судебных расходов", — сообщили в суде.

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Уточняется, что в июне Басманный суд частично удовлетворил иск ТСЖ и взыскал с Милявской свыше 720 тысяч рублей. Она уже не первый раз судится с Товариществом собственников жилья. В частности, в мае 2012 года Басманный суд Москвы отклонил иск "Таганской площади" о взыскании с нее платы за коммуналку в размере более 330 тысяч рублей.

Лолита

Лолита

Сплетник

Кроме того, Лолита оспаривала решение общего собрания собственников помещения многоквартирного дома о создании и вступлении в товарищество собственников жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе стало известно, что на Лолиту подали в суд за задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 760 тысяч рублей.

29 марта состоялось заседание Басманного суда Москвы, где рассматривалось дело Милявской. Певица назвала попыткой кражи иск товарищества собственников жилья и объяснила свой отказ платить за ЖКХ тем, что услуги были оплачены.

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Персоны
Лолита Лолита Милявская
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес скандалы
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